Potrivit noilor evaluări de pe piața transferurilor, atacantul argentinian Lautaro Martinez este estimat la 85 de milioane de euro. Tehnicianul român, instalat pe banca tehnică a milanezilor la data de 9 iunie 2025, se bazează astfel pe cel mai bine cotat fotbalist din peninsulă pentru a-și îndeplini obiectivele.

Jucătorii lui Inter domină clasamentul cotelor

Pe podiumul celor mai valoroși fotbaliști din Italia se află un alt elev al lui Chivu, fundașul Alessandro Bastoni, evaluat la 70 de milioane de euro. Între cei doi reprezentanți ai clubului milanez s-a interpus Kenan Yildiz de la Juventus, cu o cotă de 75 de milioane de euro.

În top 10 se mai regăsesc și alți fotbaliști pe care tehnicianul român îi pregătește zilnic la Milano. Printre aceștia sunt Marcus Thuram, Nicolo Barella și Federico Dimarco, fiecare fiind cotat la 50 de milioane de euro.

Echipa ideală a campionatului, formată pe baza acestor estimări financiare, include nu mai puțin de patru jucători de la formația nerazzurra, în timp ce Napoli nu dă niciun reprezentant în acest prim „11”.

Iată cum arată primul „11” al celor mai scumpi jucători din Serie A, potrivit TMW: Svilar (35 de milioane); Bisseck (40), Bastoni (70), Dimarco (50); Barella (50), Koné (50); Pulisic (50), Nico Paz (65), Yildiz (75); Lautaro (85), Leao (65).