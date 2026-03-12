Adrian Șut abia începuse să lege meciuri consecutive, la Al-Ain, din postura de titular, la aproape două luni după transferul său de la FCSB. Românul a prins primul 11 în ultimele două întâlniri ale „violeților“.

Din păcate pentru internaționalul român, Al-Ain a fost nevoită să ia o pauză forțată de la finalul lunii februarie. Ultimul meci a fost cel cu Khorfakkan, câștigat dramatic: 3-2. Se întâmpla pe 27 februarie. A doua zi, Israel și SUA au atacat Iranul și, imediat, campionatul din Emirate a fost întrerupt. Până astăzi.

Cum riposta iraniană, în regiune, a scăzut, arabii au dat drumul la joc. Iar Al-Ain a fost programată să primească vizita celor de la Al-Wasl Dubai. Din păcate, Adrian Șut a lipsit din lotul formației pregătite de Vladimir Ivic (48 de ani). Mijlocașul român a luat câte un „galben“, în partidele anterioare cu Khorfakkan și cu Bani Yas. Drept urmare, a devenit suspendat pentru meciul din această seară, acasă, cu Al-Wasl Dubai.

În aceste condiții, Adrian Șut poate reveni în echipa celor de la Al-Ain cu ocazia meciului Al-Wahda, în deplasare, programat pentru 17 martie.