S-a despărțit de Inter și a plecat în Grecia! Destinație neașteptată pentru un fotbalist de top din Serie A

S-a despărțit de Inter și a plecat în Grecia! Destinație neașteptată pentru un fotbalist de top din Serie A Fotbal extern
SPORT.RO
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Fundașul olandez Stefan de Vrij a refuzat prelungirea contractului cu Inter Milano și s-a înțeles cu Panathinaikos Atena pentru un transfer din postura de jucător liber de contract.

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Inter MilanoStefan de Vrijcristi chivu
Din articol

După opt ani petrecuți în campionatul Italiei, internaționalul olandez a decis să schimbe echipa. Ajuns la finalul înțelegerii cu Inter, fundașul central în vârstă de 34 de ani nu a dorit să își prelungească șederea la Milano, deși oficialii clubului i-au propus un nou acord valabil pentru un sezon.

Giuseppe Marotta și Piero Ausilio au încercat să îl convingă să rămână, însă fotbalistul a transmis că prioritatea sa este să evolueze constant, motiv pentru care a ales o nouă provocare în prima ligă din Grecia. De Vrij va semna un contract pe doi ani cu Panathinaikos și se va alătura lotului noii sale echipe în cantonamentul de vară.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Pierdere importantă pentru Cristian Chivu

Plecarea batavului reprezintă o problemă semnificativă pentru Cristi Chivu. De Vrij nu era doar un pilon important în angrenajul tehnic al echipei, ci și unul dintre liderii recunoscuți din vestiarul formației milaneze.

Olandezul juca la Inter Milano din anul 2018, perioadă în care a strâns 213 apariții și a marcat 12 goluri. Înainte de a îmbrăca tricoul nerazzurro, el a fost un om de bază la Lazio, între 2014 și 2018. Cariera sa în fotbalul profesionist a început în țara natală, în anul 2009, la Feyenoord Rotterdam.

Stefan de Vrij are și 79 de selecții la echipa națională a Olandei, pentru care a înscris de 4 ori, bifând însă și turnee finale ratate din cauza unor probleme medicale musculare.

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