S-a despărțit de Inter și a plecat în Grecia! Destinație neașteptată pentru un fotbalist de top din Serie A

După opt ani petrecuți în campionatul Italiei, internaționalul olandez a decis să schimbe echipa. Ajuns la finalul înțelegerii cu Inter, fundașul central în vârstă de 34 de ani nu a dorit să își prelungească șederea la Milano, deși oficialii clubului i-au propus un nou acord valabil pentru un sezon.

Giuseppe Marotta și Piero Ausilio au încercat să îl convingă să rămână, însă fotbalistul a transmis că prioritatea sa este să evolueze constant, motiv pentru care a ales o nouă provocare în prima ligă din Grecia. De Vrij va semna un contract pe doi ani cu Panathinaikos și se va alătura lotului noii sale echipe în cantonamentul de vară.