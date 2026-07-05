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Kylian Mbappe a avut parte de un meci dificil în Paraguay - Franța 0-1. Căpitanul și decarul „cocoșilor galici” a fost faultat, în repetate rânduri, de către sud-americani pentru a fi intimidat.

Kylian Mbappe, derapaj în Paraguay - Franța 0-1

Confruntarea a fost marcată de mai multe momente tensionate, Mbappe numărându-se constant printre cei implicați în conflicte.

Starul lui Real Madrid a marcat singurul gol al meciului, în minutul 70, din penalty. El s-a bucurat ostentativ în fața portarului paraguayan Orlando Gill, după care a intrat în conflict cu mijlocașul central Matias Galarza într-o încăierare.

Mbappe i-a adresat lui Matias Galarza o înjurătură oribilă, potrivit publicației spaniole Sport: „P***a mă-tii!”.

Mbappe, discurs războinic după Paraguay - Franța 0-1

Superstarul francez Kylian Mbappe a spus că echipa sa ştie „să joace murdar” şi şi-a lăudat coechipierii pentru că au rămas calmi şi nu au cedat încercărilor Paraguayului de a provoca încăierări şi faulturi în meciul câştigat la limită de vicecampionii mondiali (1-0), duminică, la Philadelphia, în optimile Cupei Mondiale, scrie Reuters, citată de Agerpres.

„Au crezut că vom ieşi să jucăm în smoking, că vom ieşi doar să facem mişcări elegante şi dueluri unu la unu. Ştim şi noi cum să jucăm fotbal murdar”, a spus Mbappe, autorul golului victoriei din penalty în minutul 70.

„Ştiam în ce fel de meci intrăm. Am arătat că nu suntem o echipă care ştie doar să atace. Dacă e nevoie să facem munca murdară, o să o facem fără ezitare, scuzaţi-mi expresia!

Fiecare joacă cu propriile puncte forte; nu există o modalitate corectă sau greşită de a juca, singura modalitate este să câştigi. Ei au încercat să ne întreacă în felul acesta, dar şi noi i-am învins în felul acesta”, a adăugat Mbappe.

Mbappe, în luptă cu Lionel Messi

Mbappe a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele şase meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la Cupa Mondială, fiind la un singur gol de recordul lui Lionel Messi (20 goluri).

Mbappe şi Messi au câte 7 goluri marcate la CM 2026, francezul fiind pe primul loc, deoarece este creditat şi cu două assist-uri (argentinianul nu are niciunul).