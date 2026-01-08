Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a apărat poarta Camerunului, în timp ce Siyabonga Ngezana, fundașul central al FCSB, a evoluat pe toată durata partidei pentru „Bafana Bafana”.



După eliminare, selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, a avut un discurs dur, în care a vorbit despre diferența de nivel dintre echipele cu jucători legitimați în Europa și cele formate în mare parte din fotbaliști din campionatul intern.



Antrenorul a spus că naționala sud-africană are nevoie de mai mulți jucători expuși competițiilor puternice din Europa pentru a progresa, menționând că adversari precum Camerun beneficiază de acest avantaj.



A intervenit Ministerul Sportului, după ce selecționerul lui Ngezana a răbufnit

Declarațiile lui Broos nu s-au oprit aici. Tehnicianul a criticat și organizarea Cupei Africii pe Națiuni din Maroc, reclamând probleme logistice și lipsa atmosferei din tribune.



Afirmațiile sale au stârnit reacții puternice în Africa de Sud și au atras inclusiv intervenția Ministerului Sportului.



Gayton McKenzie, ministrul Sportului, l-a criticat public pe selecționer, catalogând turneul drept „cea mai bună Cupă a Africii din istorie”.



„Am fost foarte furios. Pot spune că m-a scos din minți. Nu mergi într-o țară și o insulți la ea acasă. Este greșit. Aș vrea să-mi cer scuze marocanilor pentru declarațiile lui Broos”, a transmis oficialul sud-african.



Siyabonga Ngezana a fost integralist în toate cele patru partide ale Africii de Sud la CAN. FCSB va disputa primul meci oficial din 2026 pe 16 ianuarie, în deplasare, cu FC Argeș.

