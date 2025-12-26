Selecţionerul belgian al Africii de Sud, Hugo Broos, nu şi-a ascuns furia după penalty-ul acordat după un fault uşor asupra lui Mohamed Salah, care a permis Egiptului să se impună cu 1-0 în faţa Bafana Bafana şi să se califice în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.

„Chiar şi Mo Salah mi-a spus după meci: am fost surprins că a fost fault, a fost ridicol, cu adevărat ridicol”, a declarat Broos, în vârstă de 73 de ani, după meci, potrivit news.ro. Fostul selecţioner al Camerunului, campion al Africii cu această reprezentativă în 2017, nu a digerat nici el henţul nesancționat al Egiptului în finalul meciului, care, în opinia sa, ar fi trebuit să aducă un penalty pentru echipa sa, care era condusă cu 1-0.

„Şedinţa dinaintea turneului durează 45 de minute: vi se explică regulile: 25 de reguli, apoi 50 de reguli. Apoi, este fault, apoi nu, apoi cartonaş roşu pentru contact, apoi nu, şi aşa mai departe. La final, sunt atât de multe reguli încât nimeni nu mai ştie ce să facă”, s-a mai plâns Hugo Broos.

După înfrângerea de vineri, Africa de Sud, cu 3 puncte, se află pe locul al doilea în grupa B, în spatele Egiptului (6 puncte), dar înaintea naţionalelor din Angola şi Zimbabwe (câte un punct fiecare).

La Cupa Africii pe Națiuni, după terminarea fazei grupelor, primele două clasate din fiecare serie, plus cele mai bune patru naționale de pe locurile trei, vor avansa în optimi.

Africa Sud va întâlni Zimbabwe, pe 29 decembrie (ora 18:00), în ultima partidă din faza grupelor.

