A fost spectacol total in vestiarul Argentinei dupa calificarea in finala Copei America! Dans nebun al lui Papu Gomez

Spectacol total la Copa America!

Argentinienii au facut specatacol la vestiare dupa ce au trecut la loviturile de departajare de Columbia, scor 1-1 (2-1).

Argentina s-a calificat in finala Copa America, iar in ultimul act va da piept cu Brazilia.

Dupa victoria in fata Columbiei, Papu Gomez s-a dat in spectacol in vestiarul "pumelor". Acesta si-a uimit colegii cu dansul sau nebun.

Emi Martinez & Papu Gomez were HYPE after Argentina advanced to the Copa America finals ???? (Via @Notamendi30) pic.twitter.com/6LbRHxv6Mv — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 7, 2021

Messi vizeaza un titlu cu Argentina, dupa ce a pierdut trei finale ale Copa America (2007, 2015, 2016) si o data in finala Cupei Mondiale (2014).

Finala Copa America intre Argentina si Brazilia va avea loc sambata, pe Maracana.