Messi a fost fascinat de portarul Argentinei: "Este un fenomen!" Ce a spus argentinianul dupa ce a ajuns in finala Copa America

Finala Copa America va avea loc pe 11 iulie.

Argentina a trecut, la loviturile de departajare, de Columbia si va juca finala impotriva rivalei din Brazilia, pe Maracana, din Rio de Janeiro.

Eroul Argentinei a fost portarul Emiliano Martinez, care a aparat trei lovituri de la 11 metri si si-a trimi nationala in marea finala. Argentina va incerca sa cucereasca trofeul pe care nu a mai pus mana din 1993.

Messi, liderul Argentinei, a fost placut surprins de portarul nationalei sale, fiind de parere ca victoria este rezultatul efortului lui Martinez:

"Stiu ce a spus Neymar (n.r- ca vrea Argentina in finala). Este finala pe care o asteptam cu totii. Ne-am indeplini obiectivul, de a juca toate meciurile. Acum vom incerca sa castigam finala. Emiliano este fenomenal! Avem un portar foarte bun".

#CopaAmérica ???? ¡La emoción de la figura! ???????? Lionel Messi y todos sus compañeros fueron a felicitar al héroe Emiliano Martínez ???? ???????? Argentina ???? Colombia ????????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/1mhOqjnzhQ — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

Emiliano Martinez este portrul lui Aston Villa. In varsta de 28 de ani, Martinez a fost crescut de Arsenal, si a mai evoluat pentru Oxford, Sheffield, Rotherham, Wolves, Getafe sau Reading. Are cinci selectii pentru nationala, pentru care a debutat in urma cu o luna.