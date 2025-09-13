Mijlocașul consideră că a fost victima unei nedreptăți uriașe, comparând sancțiunea sa cu cele primite pentru consum de droguri puternice.



Fostul jucător al Sevillei a fost depistat pozitiv după ce a luat un sirop de tuse al copiilor săi, fără a consulta medicii clubului. Substanța, un B2-adrenergic similar cu salbutamolul, i-a adus o suspendare de doi ani, o pedeapsă pe care o consideră complet disproporționată.



"Iei cocaină sau fumezi o țigară cu marijuana și ești pedepsit cu șase luni. Eu am primit doi ani pentru că am luat siropul de tuse al fiului meu. Cine poate înțelege așa ceva? În fine, iată-mă aici, am înghițit totul, am suferit și am început să lucrez cu un psiholog", a dezvăluit Gomez într-un interviu pentru canalul De Visitante.



"Nu las 3 tipi în costum să-mi încheie cariera"



Argentinianul a povestit că a trecut prin momente extrem de dificile, suspendarea venind imediat după apogeul carierei sale, câștigarea Cupei Mondiale. Cu toate acestea, Gomez nu s-a gândit niciun moment la retragere și este gata să se întoarcă în fotbal la Padova, în Serie B.



"Primele luni au fost grele, nu înțelegeam de ce mi se întâmplă asta. Eram pe culmile carierei, câștigând Cupa Mondială, dar uneori viața îți aduce astfel de surprize. Nu am vrut să mă retrag, nu am vrut să las doi sau trei tipi în costume și cravate, care nu au făcut sport niciodată, să decidă când se termină cariera mea", a mai spus mijlocașul.

