Alejandro "Papu" Gómez a simțit din nou mirosul ierbii într-un meci oficial, sâmbătă, punând capăt unei perioade lungi de inactivitate.

papu gomez
Argentinianul a bifat primele minute pentru Padova, marcând întoarcerea sa în fotbal după suspendarea primită în urma scandalului de dopaj.

Momentul mult așteptat s-a produs în minutul 58 al duelului cu Venezia. Deși a fost primit cu entuziasm de tot stadionul, revenirea campionului mondial a fost umbrită de rezultatul de pe tabelă. Padova a cedat cu 0-2 pe propriul teren, soarta partidei fiind decisă rapid de reușitele lui Gianluca Busio și John Yeboah. Gomez a încercat să iasă la rampă cu un șut de la distanță, însă execuția sa a fost blocată de defensiva adversă.

Povestea suspendării lui Gomez este una demnă de un scenariu de film. Depistat pozitiv la un control efectuat în timpul unui antrenament la Sevilla, spre finalul anului 2022, mijlocașul a primit totuși permisiunea de a merge la Mondialul din Qatar, unde a cucerit trofeul suprem alături de naționala Argentinei. Sancțiunea oficială a intrat în vigoare abia după 11 luni de la test, ultima sa apariție oficială datând de la începutul lui 2023, în tricoul celor de la Monza.

„Nu am venit aici să fiu turist”

Deși a avut pe masă oferte tentante din Argentina sau din campionatul Emiratelor Arabe Unite, "Papu" a ales să rămână în Italia, demonstrând că motivația sportivă primează.

Într-un dialog cu jurnaliștii de la Corriere dello Sport, fotbalistul a explicat răspicat de ce a ales acest proiect, în ciuda situației dificile din clasament, unde Padova a ajuns la cinci meciuri fără victorie.

"Nu sunt aici să fiu turist. Vreau să duc Padova cât mai departe posibil", a spus tranșant sud-americanul, gata să pună umărul la redresarea echipe.

