Neymar, criticat pentru atitudinea afisata la Copa America: "Ar fi meritat o 'bataie' buna. E adevarat ca e diferit, dar nu este ca Messi"

Brazilia si Argentina se intalnesc in finala Copa America, ocazie cu care a inceput si razboiul declaratiilor.

Neymar a ajutat Brazilia sa ajunga in finala Copa America, insa nu toata lumea a fost impresionata de prestatia jucatorului pe parcursul turneului final.

Legendarul Oscar Ruggeri a dezvaluit ca Neymar ar merita o lectie pentru felul in care se poarta in teren, explicand ca in anumite momente ale jocului trebuie sa stii cand sa te opresti din a mai face scheme.

Castigatorul Cupei Mondiale cu Argentina din 1986 a facut referire la partida din grupe, dintre Brazilia si Peru, cand starul de la PSG nu s-a oprit din a dribla, desi scorul era 4-0 in favoarea brazilienilor.

"Nu urmareste codurile de purtare pe teren. A facut trucuri cand era 4-0 pentru ei. Ar fi meritat o 'bataie' buna. Cand vezi ca adversarul este la pamant si jocul este mort, nu poti face asta. Este adevarat ca este diferit, dar nu este ca Messi", a declarat acesta.