“Danseaza acum!” Messi s-a dezlantuit la loviturile de departajare! A tipat ca niciodata la un columbian! Imagini incredibile

Pentru a se stabili castigatoarea semifinalei, cele doua echipe au ajuns la loviturile de departajare, acolo unde Argentina s-a impus cu 3-2.

Dupa penalty-ul executat de Yerry Mina si aparat de portarul argentinian, Lionel Messi a tipat la fostul coleg de la FC Barcelona "danseaza acum", in timp ce colegii sai se bucurau pentru reusita lui Emiliano Martinez.

Starul argentinian facea referire la faptul ca, dupa meciul meciul din sferturi, cand Columbia a trecut de Uruguay la penaly-uri, Mina a sarbatorit dansand.

Yerry Mina a fost la FC Barcelona in 2018, unde a stat doar jumatate de an, apoi a ajuns la Everton. Finala Copa America dintre Brazilia si Argentina este duminica, 11 iulie, de la ora 03 dimineata, ora Romaniei.

