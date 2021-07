"Totul merge foarte bine". Anuntul facut de Joan Laporta despre negocierile dintre FC Barcelona si  Lionel Messi 

FC Barcelona si reprezentantii lui Lionel Messi continua negocierile despre prelungirea contractului starului argentinian.

Ajungerea la o intelegere de prelungire a contractului lui Lionel Messi reprezinta cea mai importanta misiune a lui Joan Laporta.

Presedintele celor de la FC Barcelona a dat asigurari ca lucrurile se indreapta spre rezultatul dorit, insa este nevoie de rabdare pentru a definitiva toate aspectele contractuale dintre club si starul argentinian.

Contractul lui Lionel Messi la FC Barcelona a expirat de la 1 iulie, insa presedintele catalanilor nu pare ingrijorat de aceasta situatie.

In aceasta dimineata, Laporta a dat asigurari ca "totul merge foarte bine", potrivit mundodeportivo.com. Acesta nu a oferit detalii in plus, insa a ramas ferm pe pozitii asupra idei ca Messi va ramane pe Camp Nou.