Nu se opresc problemele pentru Italia: e OUT pentru tot sezonul

Internaţionalul italian, care a marcat de 11 ori în 28 de selecţii, s-a accidentat după ce a marcat şi a dat o pasă decisivă în meciul terminat la egalitate, 2-2, împotriva echipei Al Shabab, marţi. „Examenele medicale au confirmat că Mateo Retegui a suferit o fractură distală a tibiei”, a postat Al Qadsiah pe X. „El va fi supus unei intervenţii chirurgicale în următoarele zile şi va fi absent pentru restul sezonului”, a adăugat clubul.

Retegui, în vârstă de 26 de ani, a marcat 16 goluri în 28 de meciuri din SPL în acest sezon. El a făcut parte din echipa naţională a Italiei care a pierdut în faţa Bosniei-Herţegovina în finala barajelor pentru Cupa Mondială din 2026, luna trecută.

Echipa Al Qadsiah, antrenată de Brenden Rogers, ocupă locul patru cu 62 de puncte în 29 de meciuri, la patru puncte în spatele echipei Al Ahly, care are un meci mai puţin. Primele trei echipe se vor califica în Liga Campionilor de elită în sezonul viitor, scrie News.ro.