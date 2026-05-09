Unicul gol al meciului a fost marcat de Cordea în minutul 17, după ce a fost servit de Macalou.

”U” Cluj s-a impus în fața lui Rapid, scor 1-0 , într-un meci din runda a 8-a din play-off-ul Superligii.

În urma victoriei de pe Cluj Arena, „Șepcile Roșii” s-au apropiat la o „lungime” de Universitatea Craiova și au 45 de puncte.

Echipa lui Cristiano Bergodi a profitat de faptul că oltenii au remizat pe terenul lui CFR Cluj în această etapă și s-au apropiat la doar un punct de lider înaintea meciului direct din runda viitoare de pe 16 mai.

De cealaltă parte, Rapid se află pe locul cinic și s-a îndepărtat la două puncte de poziția a patra ocupată de Dinamo, care duce în barajul de Conference League.