Potrivit presei italiene, tehnicianul aflat în prezent într-un rol de consilier la AS Roma ar putea părăsi clubul, pe fondul unor divergențe cu antrenorul Gian Piero Gasperini.

Relația dintre cei doi ar fi ajuns într-un punct sensibil, iar o ședință decisivă a conducerii este așteptată în perioada următoare.

Claudio Ranieri, selecționerul Italiei?

În acest context, Corriere della Sera notează că o eventuală despărțire de Roma ar putea redeschide inclusiv discuția despre echipa națională a Italiei, rămasă fără selecționer după demisia lui Gennaro Gattuso, în urma ratării calificării la Cupa Mondială.

Ranieri a mai fost selecționer, pentru scurt timp, la naționala Greciei, iar în Italia este văzut ca o variantă de avarie.

„Acum un an a refuzat naționala, dar cine știe cum ar reacționa la o nouă ofertă”, notează Gazzetta dello Sport.

Italia se află într-un moment complicat, după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv.

În urma eșecului, au demisionat președintele federației Gabriele Gravina, selecționerul Gennaro Gattuso și șeful delegației Gianluigi Buffon, marcând o criză majoră în fotbalul italian.

Italia încă poate ajunge la Cupa Mondială. Scenariul SF

În ciuda eliminării, Italia ar putea totuși spera la o participare surprinzătoare la turneul final din 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Ipoteza apare în contextul incertitudinii legate de participarea Iranului, în condițiile tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Dacă Iran ar fi nevoită să se retragă, FIFA ar rămâne cu un loc liber în faza finală.

Potrivit informațiilor discutate la nivel intern, forul mondial ar putea decide fie înlocuirea directă a naționalei Iranului cu o altă selecționată asiatică, fie organizarea unui mini-turneu de baraj intercontinental, informează The Athletic.

În acest scenariu, ar urma să participe două echipe din Asia și două din Europa, iar câștigătoarea ar obține biletele pentru Cupa Mondială. Datorită poziției în clasamentul FIFA, Italia ar putea fi una dintre selecționatele invitate.