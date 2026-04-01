În finala play-off-ului, la Zenica, Bosnia a reușit să elimine Italia, scor 1-1 (4-1 d.l.d.). Ermedin Demirovic (28 de ani), atacantul bosniacilor legitimat la VfB Stuttgart, va trebui acum să onoreze o promisiune făcută înaintea meciurilor din luna martie.

Demirovic cumpără bere pentru toți fanii lui Stuttgart!

"Dacă vom reuși să mergem la Mondial, voi cumpăra bere pentru toți fanii lui Stuttgart. Ar fi ceva senzațional", spunea Demirovic, înaintea meciurilor de baraj cu Țara Galilor și Italia, potrivit site-ului oficial al Bundesliga.

Titular în ambele meciuri la naționala Bosniei, Demirovic a transmis după calificarea la Mondial că își va respecta promisiunea și va cumpăra bere pentru toți fanii lui VfB Stuttgart.

"E ceva incredibil, nu am cuvinte și mi-am pierdut vocea. Am jucat foarte bine și am meritat pe deplin să mergem la Cupa Mondială.

Dacă îmi voi respecta promisiunea făcută? Sunt un om de cuvânt. Eu voi cumpăra berea. Probabil mă va costa mult, dar voi face asta cu dragoste, având în vedere performanța reușită. Stuttgart, să știți că băuturile le plătesc eu!", a spus Demirovic, la Sky, imediat după meciul cu Italia.