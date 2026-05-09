La finalul meciului, Răzvan Onea a identificat sursa problemelor, scoțând în evidență faptul că echipa suferă din cauza absențelor de lot, coroborate cu o barieră mentală.

„Nu e suficient să joci o repriză. Din nou ne-am trezit la pauză, cât am putut și am avut ocazii, am dus mingile în careu, dar n-am avut nici șansă în fața porții. Ei, la al doilea corner, ne-au dat gol, așa s-a scris istoria meciului.

E greu, se simte lipsa fiecăruia dintre jucătorii accidentați. Am fost 13 seniori, cred, dintre care unul, Koljic, care a fost accidentat, Burmaz, care revine după un an de zile. Vrem să recuperăm pe câțiva după meciul ăsta și să terminăm acest play-off măcar cu două rezultate pozitive.

Presiunea la Rapid a existat tot timpul. Suntem dărâmați mental, sincer să fim. E greu să o iei de la capăt după o înfrângere. Pe teren trebuie să dăm totul, măcar o parte pozitivă în această seară s-a văzut, o dorință, mai ales în repriza a doua. Îmi pare rău că n-am reușit să și marcăm.

Le mulțumim fanilor că au fost alături de noi. Știu că e frustrant, e normal să fie dezamăgiți și îmi pare rău. Un singur gând am la sfârșit de interviu. Știu că mâine e ziua lui Rica Răducanu, aș vrea să-i urăm „La mulți ani!” și multă sănătate”, a declarat Răzvan Onea, la finalul meciului.

U Cluj - Rapid, scor 1-0

Clujenii au dominat prima parte a meciului şi după ocazia lui Macalou, din minutul 15, Dorin Codrea a deschis scorul două minute mai târziu, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de acelaşi Macalou. Minutul 30 a adus marea ocazie a lui Postolachi, apărată de Aioani.

Giuleştenii şi-au mai revenit în partea secundă, dar nu au reuşit să pună în pericol iminent poarta apărată de Lefter, cei care au marcat fiind tot jucătorii gazdelor, însă golul lui Stanojev, din minutul 89, a fost anulat pentru henţ la Mendy.

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 şi este a doua în clasament, cu 45 de puncte, la o lungime de liderul Universitatea Craiova. Rapid se află la a şasea înfrângere din play-off şi se află pe locul 5, cu 32 de puncte.