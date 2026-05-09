Maurizio Sarri, declarații ”veninoase” după eșecul cu Inter și înainte de finala Coppa Italia: ”Umilitor! Ei n-au făcut nimic excepțional!”

Meciul a fost unul de antrenament pentru echipa lui Cristi Chivu. Cele două formații se vor înfrunta și în finala Coppa Italia, unde antrenorul român poate face ”event-ul”.

La finalul meciului, Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, s-a declarat dezamăgit de atitudinea pe care a afișat-o echipa sa și a transmis că eșecul a venit ca urmare a prestației slabe a lazialilor, nu din cauza evoluției foarte bune a lui Inter.

De altfel, Sarri se așteaptă la un meci diferit în Coppa Italia, unde speră ca fanii lui Lazio să fie mai vocali, deoarece antrenorul a mărturisit că s-a simțit ”umilit” în momentul în care suporterii lui Inter au fost mai gălăgioși pe Stadio Olimpico.

”Am abordat moale meciul, am fost pasivi atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă. Nicio mișcare fără minge, un început de partidă foarte slab. Văzând cum am reacționat în repriza a doua, în inferioritate numerică, cred că problema a ținut mai mult de aspectul mental decât de cel fizic.

Nu trebuie să rămână nimic din acest meci, pentru că Inter nu a făcut nimic excepțional, a făcut un meci absolut normal. Mi s-a părut chiar că nu a forțat la maximum. Din moment ce rezultatul este vina noastră, trebuie să ne punem la punct propriile probleme. Nu putem avea o asemenea abordare împotriva unei echipe care este mai puternică decât noi din punct de vedere tehnic. Chiar și în inferioritate numerică am ajuns de trei sau patru ori în fața porții lor. Trebuie să înțelegem că meciul de astăzi este mai degrabă vina noastră decât meritul adversarilor, chiar dacă ei sunt mai puternici decât noi.

(n.r. Miercuri va fi un meci diferit?) Desigur, noi sperăm că da. Astăzi a fost umilitor să auzim pe stadionul nostru doar galeria lui Inter. A fost greu de suportat”, a spus Maurizio Sarri după meci.