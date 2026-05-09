Costel Gâlcă a tras concluziile imediat după fluierul final. Tehnicianul giuleștenilor a vorbit deschis despre jocul echipei, seria accidentărilor și absența lui Alex Dobre.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, în minutul 17, după o centrare excelentă trimisă de Macalou. „Șepcile roșii” au mai înscris o dată pe final, prin Jug Stanoev, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.

Costel Gâlcă: „Am început temător. Alex Dobre trebuia să vină dacă se refăcea”

„Am început temător prima repriză, n-am avut reușite, am avut multe greșeli. Au și avut ocazii, în afara golului au avut o ocazie mare. În a doua repriză am controlat noi meciul, deși nu am avut realizări în fața porții”, a spus antrenorul Rapidului.

Tehnicianul a explicat și motivul absenței lui Alex Dobre. Mijlocașul nu a făcut deplasarea la Cluj după ce a acuzat o stare de rău și a suferit un atac de panică în aeroport.

„Nu. S-a simțit rău, el a mai avut încă o dată aceeași stare proastă și, bineînțeles, a rămas acasă. În teorie trebuia să vină dacă se refăcea, dar era imposibil. Normal că era mult mai bine să rămână acolo. Nici n-a dormit noaptea”, a declarat Gâlcă.

Antrenorul giuleștenilor consideră că problemele Rapidului au început chiar după meciul tur cu Universitatea Cluj.

„La meciul cu U Cluj acasă, acolo s-a rupt cam totul, au început accidentările în val și a fost din ce în ce mai rău”, a mai spus tehnicianul.

După acest rezultat, Rapid a ajuns la patru înfrângeri consecutive și rămâne pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte.

În ultimele două etape, giuleștenii vor juca împotriva celor de la FC Argeș și Universitatea Craiova. De partea cealaltă, „U” Cluj a urcat la 45 de puncte și se află la doar o lungime de liderul Universitatea Craiova.