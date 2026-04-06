Luni seară, Juventus a învins Genoa, pe teren propriu, scor 2-0, iar torinezii rămân în cursa pentru locurile de Champions League, acum aflându-se pe poziția a cincea. A fost victoria din Serie A cu numărul 300 din carieră pentru Luciano Spalletti, care la finalul jocului a vorbit și despre marile problemele ale fotbalului italian.

Luciano Spalletti propune regula U19 în Serie A

Spalletti denunțase încă de dinainte de joc lipsa de formare a tinerilor jucători italieni, spunând că "avem nevoie de reguli concrete" în cazul în care cei responsabili nu își dau seama de declinul fotbalistic din Peninsulă.

După meciul cu Genoa, Spalletti a venit și cu o propunere concretă pentru ca naționala Italiei să nu mai sufere - implementarea unei reguli prin care cluburile din Serie A să fie obligate să titularizeze un jucător U19 la fiecare meci.

Regula seamănă izbitor cu cea aplicată în Superliga, diferența fiind că echipele din România sunt obligate să aibă un jucător U21 în teren.

"La meciul Udinese - Como (n.r - disputat azi în Serie A, scor 0-0), din 33 de jucători folosiți, au fost doar doi italieni. Acesta e un aspect foarte important pentru că trebuie să încercăm să ne protejăm talentele. Nu vreau să pară că dau lecții, dar dacă noi nu reușim singuri să avem grijă de jucătorii noștri, dacă nu suntem în stare să-i protejăm...

Vă dau un exemplu: ce-ar fi dacă s-ar impune ca fiecare echipă din Serie A să aibă titular un jucător U19?

Am fi obligați să avem vreo patru în lot ca să putem folosi unul, iar apoi ar trebui să mă interesez și de cei din generațiile viitoare, pentru că mi-ar mai trebui încă 3-4. Până la urmă, cine ajunge să confirme? Poate niciunul de la Juventus, dar poate apare unul bun de la Cremonese.

Am spus ceva ce în străinătate nu se face, dar nouă ne-ar prinde bine, pentru că oricum tinerii nu prea joacă. Așa am avea aproximativ 80 de jucători cu care să lucrăm ca să-i facem mai buni", a spus Spalletti, potrivit TMW.