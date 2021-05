"Pentru mine, FCSB este Steaua. Stiti ce scrie in Marca in dreptul lui Dennis Man?!" Oficialul Ligii face un anunt categoric

Marius Mitran, jurnalist si director de comunicare al LPF, spune ca dezbaterea FCSB vs Steaua e una simpla pentru el.

Mitran crede ca FCSB e continuatoarea spiritului Stelei. Jurnalistul aduce ca argument inclusiv faptul ca presa internationala continua sa foloseasca numele Steaua cand se refera la FCSB.

"Eu cred ca FCSB este Steaua. E credinta mea intima. Stiu care sunt regulile, ca nu avem voie sa spunem, dar eu cred ca lucrurile sunt clare. Uite, azi am intrat sa vad ce se mai intampla prin ziarele europene. In Marca este un clasament al celor mai promitatori jucatori tineri din lume. Acolo apare intre primii 15 Dennis Man. In paranteza, Marca scrie 'Steaua Bucuresti'", a spus Mitran la PRO Sport Live.