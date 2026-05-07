„Roș-așlbaștrii” s-au impus la loviturile de departajare pe stadionul Sevillei, scor 2-0, după ce în timpul regulamentare a fost 0-0.

Înaintea partidei Steaua - Sepsi, suporterii „militarilor" au realizat o scenografie spectaculoasă pentru a onora performanța reușită în 7 mai 1986.

Pe lângă ce au realizat în peluză, fanii steliști au împânzit arena cu mesaje legate de aniversarea de 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni.

„(n.r.- dacă știa că Anghel Iordănescu intenționează să intre în finala Cupei Campionilor Europeni). Nu, din câte îmi amintesc eu știam că e pe bancă, că e antrenor secund, dar nu.

A fost o surpriză plăcută, dacă e să mă întrebați acum. Eram și noi copleșiți de importanța jocului, nu mai țin minte, deși era un jucător foarte important, cu experiență. Eram mai mult preocupați de joc și nu dacă e sau nu nea' Puiu rezervă.

Cert este că atunci când a intrat pe teren s-a făcut o liniște la echipă extraordinară. Ne-a dat încredere. Vedeți cascadele alea de driblinguri și nu pierde mingea. Când a intrat, încrederea noastră a crescut. A contribuit și el, și a făcut un joc foarte bun”, a povestit Ștefan Iovan, invitat la Steaua TV.

Iovan este în prezent coordonatorul antrenorilor de la academia Stelei București, echipă pentru care a evoluat în două perioade între anii 1980–1991 și 1992.

Ștefan Iovan a cucerit alături de „militari” de cinci ori Divizia A, de trei ori Cupa României, o dată CCE și o dată Supercupa Europei.