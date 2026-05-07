GALERIE FOTO Fanii Stelei au făcut spectacol la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni

Fanii Stelei au făcut spectacol la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suporterii Stelei au pregătit o coregrafie specială la 40 de ani de la performanța incredibilă a echipei din Ghencea.

TAGS:
7 mai 1986sepsiSteauaCupa Campionilor Europeni
Din articol

S-au împlinit 40 de ani de la marea performanță a Stelei din 7 mai 1986, când echipa condusă de Emeric Ienei a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în urma unei finale cu Barcelona. 

„Roș-așlbaștrii” s-au impus la loviturile de departajare pe stadionul Sevillei, scor 2-0, după ce în timpul regulamentare a fost 0-0.

Scenografie spectaculoasă înainte de Steaua - Sepsi 

  • 1ae54ccf 011a 4c74 b9e7 f919aadcdc54
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înaintea partidei Steaua - Sepsi, suporterii „militarilor” au realizat o scenografie spectaculoasă pentru a onora performanța reușită în 7 mai 1986.

Pe lângă ce au realizat în peluză, fanii steliști au împânzit arena cu mesaje legate de aniversarea de 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni.

Iovan, amintiri de colecție despre evoluția lui Iordănescu

(n.r.- dacă știa că Anghel Iordănescu intenționează să intre în finala Cupei Campionilor Europeni). Nu, din câte îmi amintesc eu știam că e pe bancă, că e antrenor secund, dar nu. 

A fost o surpriză plăcută, dacă e să mă întrebați acum. Eram și noi copleșiți de importanța jocului, nu mai țin minte, deși era un jucător foarte important, cu experiență. Eram mai mult preocupați de joc și nu dacă e sau nu nea' Puiu rezervă. 

Cert este că atunci când a intrat pe teren s-a făcut o liniște la echipă extraordinară. Ne-a dat încredere. Vedeți cascadele alea de driblinguri și nu pierde mingea. Când a intrat, încrederea noastră a crescut. A contribuit și el, și a făcut un joc foarte bun”, a povestit Ștefan Iovan, invitat la Steaua TV.  

Iovan este în prezent coordonatorul antrenorilor de la academia Stelei București, echipă pentru care a evoluat în două perioade între anii 1980–1991 și 1992. 

Ștefan Iovan a cucerit alături de „militari” de cinci ori Divizia A, de trei ori Cupa României, o dată CCE și o dată Supercupa Europei.  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții
Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții
ARTICOLE PE SUBIECT
Anghel Iordănescu, rezerva-surpriză în 1986 din Steaua-Barcelona! Cum au simțit pe teren steliștii schimbarea uimitoare
Anghel Iordănescu, rezerva-surpriză în 1986 din Steaua-Barcelona! Cum au simțit pe teren steliștii schimbarea uimitoare
Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
Mesajul transmis de FCSB la aniversarea a 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
Mesajul transmis de FCSB la aniversarea a 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
ULTIMELE STIRI
Gol de Champions League în Steaua - Sepsi: i-a umilit pe roș-albaștri în zi de sărbătoare
Gol de Champions League în Steaua - Sepsi: i-a umilit pe roș-albaștri în zi de sărbătoare
Pierdere imensă pentru Chivu: starul Interului ratează finala cupei!
Pierdere imensă pentru Chivu: starul Interului ratează finala cupei!
Talpan, exploziv la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „Ziua FCSB!“
Talpan, exploziv la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „Ziua FCSB!“
Șutul luat de la FCSB, un pas înainte: atacantul care l-a păcălit pe Becali, aproape de lovitura carierei
Șutul luat de la FCSB, un pas înainte: atacantul care l-a păcălit pe Becali, aproape de lovitura carierei
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League



Recomandarile redactiei
Pierdere imensă pentru Chivu: starul Interului ratează finala cupei!
Pierdere imensă pentru Chivu: starul Interului ratează finala cupei!
Talpan, exploziv la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „Ziua FCSB!“
Talpan, exploziv la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „Ziua FCSB!“
Șutul luat de la FCSB, un pas înainte: atacantul care l-a păcălit pe Becali, aproape de lovitura carierei
Șutul luat de la FCSB, un pas înainte: atacantul care l-a păcălit pe Becali, aproape de lovitura carierei
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!
Alte subiecte de interes
Steaua în Superligă! Anunț-bombă astăzi: ”Până pe 7 Mai se poate obține licența pentru Liga 1”
Steaua în Superligă! Anunț-bombă astăzi: ”Până pe 7 Mai se poate obține licența pentru Liga 1”
Jucătorul născut pe 7 mai nu ține cu Steaua! E fiul unui fost jucător de la Dinamo și Rapid
Jucătorul născut pe 7 mai nu ține cu Steaua! E fiul unui fost jucător de la Dinamo și Rapid
Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: "Nu am zis asta! Vreau să revin puțin"
Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: "Nu am zis asta! Vreau să revin puțin"
Ceva ce Giuleștiul nu poate accepta! Trei concluzii după Rapid - Sepsi 2-2
Ceva ce Giuleștiul nu poate accepta! Trei concluzii după Rapid - Sepsi 2-2
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
CITESTE SI
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

stirileprotv Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

stirileprotv Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!