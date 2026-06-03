FCSB a deschis sezonul plecărilor: „Gata! Scăpăm de ei“

La FCSB tocmai a început vara marilor schimbări! Pentru că în lotul actual sunt foarte mulți jucători uzați, care au și ei nevoie de o nouă provocare, după capitolul FCSB.

În acest context, primii care vor părăsi clubul patronat de Gigi Becali vor fi cei cărora le expiră contractele la finalul lunii iunie. La acest capitol, Vlad Chiricheș (36 de ani) a „furat“ startul, el părăsind echipa de câteva săptămâni, după ce s-a accidentat în mandatul lui Mirel Rădoi (45 de ani).

Acum însă, după ce sezonul 2025-2026 s-a încheiat în mod oficial, lista plecărilor se va lungi. Gigi Becali tocmai a confirmat acest lucru, în cadrul intervenției sale, la Fanatik.