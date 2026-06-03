FCSB a deschis sezonul plecărilor: „Gata! Scăpăm de ei“

FCSB a deschis sezonul plecărilor: „Gata! Scăpăm de ei“ Fotbal intern
Amir Kiarash
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După un sezon mult sub așteptări, salvat cât de cât de o calificare în preliminariile Conference League, lotul va fi remanierat.

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FCSBGigi BecaliBaba Alhassandavid kikiMamadou Thiamdaniel graovac
Din articol

La FCSB tocmai a început vara marilor schimbări! Pentru că în lotul actual sunt foarte mulți jucători uzați, care au și ei nevoie de o nouă provocare, după capitolul FCSB.

În acest context, primii care vor părăsi clubul patronat de Gigi Becali vor fi cei cărora le expiră contractele la finalul lunii iunie. La acest capitol, Vlad Chiricheș (36 de ani) a „furat“ startul, el părăsind echipa de câteva săptămâni, după ce s-a accidentat în mandatul lui Mirel Rădoi (45 de ani). 

Acum însă, după ce sezonul 2025-2026 s-a încheiat în mod oficial, lista plecărilor se va lungi. Gigi Becali tocmai a confirmat acest lucru, în cadrul intervenției sale, la Fanatik.

Graovac, Baba Alhassan, Thiam și Kiki pleacă de la FCSB

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Alhassan Despre Ghana 17102024
Mamadou Thiam, la FCSB / Foto Sport Pictures
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FCSB renunță la patru jucători dintr-un foc

Declarațiile lui Becali îi vizează pe jucătorii care, oricum, n-au rupt gura târgului și era de așteptat să părăsească FCSB, în pauza competițională.  

Lui Graovac îi expiră (n.r. – contractul), lui Baba (n.r. – Baba Alhassan) la fel. Expiră contractele lor, nu avem treabă cu ei. Thiam expiră. Deci, trei cărora le expiră contractul. Să vedem cu Kiki, vorbim cu el, să scăpăm și de el“, a precizat omul de afaceri.

Sport.ro a scris aici că și un al 5-lea jucător poate părăsi FCSB, însă în schimbul unui transfer bănos de care a pomenit și Gigi Becali.

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