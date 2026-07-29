Scene uluitoare în Bruxelles! Colegul lui Darius Olaru, scos cu forța din mașină și jefuit în plină zi

Absent din amicalul Royale Union SG - Lille 2-1 din weekend, Mohammed Fuseini (24 de ani), care este legitimat la echipa din Bruxelles din 2024, a fost victima unui jaf în plină zi la sfârșitul săptămânii trecute.

Jurnalistul ghanez Owuraku Ampofo, originar de unde este și Fuseini, a publicat un videoclip pe rețelele social media în care colegul lui Olaru este bruscat, scos din mașină și jefuit de cinci indivizi.

Atacatorii au plecat cu două telefoane, un ceas și cu portofelul jucătorului. Ceasul ar fi un Rolex cu o valoare estimată între 8.000 și 14.000 de euro! Poliția ar fi arestat deja doi dintre suspecți.

”Atacantul lateral Mohammed Fuseini a fost jefuit la Bruxelles în weekend, după ce a fost atacată de cinci bărbați. Hoții au fugit cu portofelul fotbalistului, două telefoane iPhone și ceasul acestuia.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția a arestat deja doi dintre suspecți. Fuseini a fost supus unor controale medicale la spital și s-a antrenat luni alături de Union Saint-Gilloise”, a scris Owuraku Ampofo pe Twitter/X.

Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Fuseini mai are contract cu Royale Union Saint-Gilloise până la finalul sezonului 2027/28. A bifat până acum 71 de apariții în toate competițiile, a înscris 14 goluri și a oferit trei pase decisive.