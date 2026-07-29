Rămas liber de contract după despărțirea de Vasco da Gama, brazilianul negociază cu Corum FK, formație nou-promovată în prima ligă din Turcia, unde ar putea împărți vestiarul cu românul Andrei Borza.

Presa din Turcia anunță că discuțiile dintre cele două părți sunt într-un stadiu avansat, iar oficialii lui Corum sunt încrezători că vor reuși una dintre cele mai spectaculoase mutări ale verii.

Coutinho, aproape de FK Corum

Corum FK se pregătește de primul sezon în SuperLig și încearcă să evite o revenire rapidă în eșalonul secund. Din acest motiv, conducerea clubului este dispusă să investească serios în transferuri.

Dacă mutarea se va concretiza, fostul fotbalist al Barcelonei și lui Liverpool va deveni coleg cu Andrei Borza. Fundașul stânga de 20 de ani a fost transferat în această vară de la Rapid pentru aproximativ 2,2 milioane de euro și a semnat un contract valabil până în 2030, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

În sezonul trecut, Philippe Coutinho a evoluat în 56 de partide pentru Vasco da Gama, reușind să înscrie 11 goluri și să ofere cinci pase decisive.

Înainte de a ajunge în Brazilia, mijlocașul ofensiv a scris istorie în tricoul lui Liverpool, iar ulterior a evoluat pentru Barcelona, Bayern Munchen și Aston Villa. În prezent, brazilianul este cotat la 2,5 milioane de euro, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt.