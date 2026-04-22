Max Verstappen, furios după ce a suferit teribil în startul sezonului

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen a amenințat chiar cu plecarea din Formula 1, din cauza lipsei de satisfacție față de noile mașini. Preocupările lui Verstappen și ale colegilor de competiție se concentrează pe noile motoare introduse anul acesta și pe gradul de gestionare a energiei necesar deplasării.

Motoarele au o împărțire aproape egală între puterea cu ardere internă și cea electrică. Acest lucru, precum și o serie de constrângeri de reglementare complexe, a introdus o nouă formă de condus, cursele fiind afectate de variațiile mari ale nivelului de încărcare a bateriei. Conform datelor acumulate în primele curse din acest sezon, pot apărea diferențe de până la 470 de cai putere între monoposturile cu bateria încărcată și cele care trebuie să mai ruleze până să acceseze și puterea motorului electric. Noile reguli impun o încărcare mai rapidă și o limitare a diferențelor dintre mașini în timpul curselor.

Modificările dorite, care mai cuprind schimbări minore în privința semnalizării pe timp de ploaie, a procedurilor de la start, a puterii mașinilor din calificări și păstrării temperaturii pneurilor, mai trebuie aprobate de forul legislativ al FIA, dar ar trebui să fie implementate începând cu viitoarea cursă, care va avea loc la Miami, pe 1-3 mai. Acestea au fost caracterizate de Toto Wolff, șeful Mercedes, ca folosirea "bisturiului în loc bâtei de baseball".

Cursele desfășurate până acum și cele viitoare:

Australian Grand Prix (8 martie) - George Russel (Mercedes)

Chinese Grand Prix (15 martie) - Kimi Antonelli (Mercedes)

Japanese Grand Prix (29 martie) - Kimi Antonelli (Mercedes)

Miami Grand Prix (3 mai)

Canadian Grand Prix (24 mai)

Monaco Grand Prix (7 iunie)

Barcelona-Catalunya Grand Prix (14 iunie)

Clasamentul piloților:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 puncte

2. George Russell (Mercedes) - 63 puncte

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 49 puncte

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 puncte

5. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 25 puncte

Clasamentul echipelor:

1. Mercedes - 135 puncte

2. Ferrari - 90 puncte

3. McLaren-Mercedes - 46 puncte

4. Haas-Ferrari - 18 puncte

5. Alpine-Mercedes - 16 puncte