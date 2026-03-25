Russell și-a prelungit contractul cu Mercedes după numeroase negocieri, până în 2027, dar în Formula 1 se vorbește tot mai mult despre o posibilă schimbare în echipă.

Damon Hill spune că Mercedes ar putea renunța la George Russell

Campionul mondial din 1996, Damon Hill, este de părere că Mercedes ar putea renunța la George Russell, în anumite condiții. Hill spune că șeful echipei, Toto Wolff, ar fi dispus să transfere un pilot mai cunoscut dacă ar avea posibilitatea. Așa cum a încercat să-l transfere pe Max Verstappen anul trecut:

"Kimi Antonelli este, dacă vrei, protejatul lui Toto. Toto și-a pus reputația în joc ca să-l aducă pe acest tip în echipă. Kimi nu vrea să-l dezamăgească, dar în același timp îi este recunoscător lui Toto, iar Toto este încântat că el a câștigat acum o cursă.

Între timp, George Russell a încercat din răsputeri să-i impresioneze de nu știu câte sezoane. S-a ajuns anul trecut într-un punct în care trebuiau să-i reînnoiască contractul și lucrurile au durat ceva timp. Nu era ca și cum Toto era disperat să-l păstreze pe George. Așa că George este mereu într-o poziție temporară", a declarat Damon Hill, citat de PlanetF1.

Mercedes domină în noul sezon

S-au disputat două curse din sezonul 2026 al Formulei 1, dar monoposturile Mercedes AMG par de neoprit. George Russell conduce în clasamentul piloților, cu 51 de puncte.

Pe locul 2 se află colegul acestuia, puștiul Kimi Antonelli, care a reușit să câștige prima sa cursă în Formula 1. S-a întâmplat în Marele Premiu al Chinei.

Următoarea cursă va avea loc pe 29 martie, în Japonia. Două curse din Orientul Mijlociu, Bahrain și Arabia Saudită, au fost anulate din cauza războiului din Iran.