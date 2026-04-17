Inter - Cagliari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45! Cristi Chivu, cu gândul la titlul din Serie A

A fost construită de o echipă de ingineri condusă de legendarul Colin Chapman

Lotus 79 a fost aleasă cea mai frumoasă mașină din istoria Formulei 1, într-un sondaj realizat de BBC Sport, care cuprindea 13 bolizi care au concurat între 1950 și 2025. Podiumul a fost ocupat de Lotus 79 (1978-1979), Lotus 49 (condusă de Jim Clarck, Graham Hill, Mario Andretti, Jochen Rindt, Jo Siffert și Emerson Fittipaldi, între 1967 și 1970) și McLaren MP4/4 (1988 / mașină cu care Ayrton Senna a câștigat primul său titlu mondial).

Lotus 79 (John Player Special Mk. IV) este un monopost de Formual 1 realizat de inginerii Colin Chapman, Geoff Aldridge, Martin Ogilvie, Tony Rudd, Tony Southgate și Peter Wright, în 1977. Este considerată mașina cu cea mai mare influență pentru dezvoltarea designului și aerodinamicii din istoria întrecerii. Mașina a fost condusă în sezoanele 1978 (John Player Team Lotus - Mario Andretti, Ronnie Peterson, Jean-Pierre Jarier) și 1979 (Martini Racing Team Lotus - Mario Andretti, Carlos Reutemann, Hector Rebaque), perioadă în care a obținut 6 victorii, 10 pole positions, 15 podiumuri și 121 de puncte în 26 de curse.

Lotus 79 i-a adus lui Mario Andretti singurul titlu mondial

În sezonul 1978, Andretti și Peterson s-au clasat pe primele două locuri în ierarhia piloților, în timp ce Lotus-Ford a devenit campioana mondială a constructorilor. Un an mai târziu, după ce FIA a contracarat mai multe inovații introduse de Lotus, echipa din Hethel s-a clasat pe locul al patrulea în clasamentul final.

Lotus 79 avea caroserie de aluminiu, suspensie cu braț dublu, un motor Ford-Cosworth DFV (2993cc, V8, aspirat natural, motor central, montat longitudinal), transmisie Hewland FG 400 (5 viteze, manual) și dezvolta 475 cai putere (11.000 rpm). A fost prima mașină de F1 care a profitat din plin de aerodinamica efectului de sol (ground effect aerodynamics).

Foto - Getty Images