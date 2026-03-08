Piloții Mercedes jubilează după cursa din Australia: "Luptă incredibilă". Leclerc, reacție sinceră după ce strategia Ferrari l-a încurcat

Piloții Mercedes jubilează după cursa din Australia: "Luptă incredibilă". Leclerc, reacție sinceră după ce strategia Ferrari l-a încurcat F 1 George Russell și Andrea Kimi Antonelli / Foto IMAGO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prima cursă din sezonul 2026 din Formula 1 s-a încheiat cu victoria celor de la Mercedes AMG. George Russell și Andrea Kimi Antonelli au ocupat primele două poziții.

TAGS:
George RussellCharles LeclercAndrea Kimi AntonelliFerrari
Din articol

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari), care s-a aflat în prima parte a cursei pe locul 1. Numai că strategia Ferrari l-a costat timp prețios, după ce piloții Mercedes au schimbat pneurile înaintea sa, pe durata unui Virtual Safety Car.

Ce spun piloții după Marele Premiu al Australiei

A fost prima cursă din nou eră a Formulei 1, iar George Russell este fericit că nu a lovit mașina:

"A fost o luptă incredibilă la început, mă uitam mereu la nivelul bateriei când mă luptam cu Charles. Mulțumesc întregii echipe, a trecut ceva timp de când am fost aici. Mă bucur că v-a plăcut lupta cu Ferrari. Mașinile subvirează destul de mult în șicane, dar e bine că am ajuns cu monopostul întreg la final", spune pilotul britanic.

Andrea Kimi Antonelli se gândește deja la următoarea cursă: "Weekendul nu a început bine, dar s-a terminat bine. Mă bucur că mi-am găsit ritmul și am terminat pe locul 2. În primele tururi a fost greu să mă adaptez, au fost multe depășiri. Acum trebuie să mă odihnesc și să mă gândesc la cursa din China", a spus italianul.

Charles Leclerc este de părere că Mercedes ar fi câștigat în Australia și dacă Ferrari schimba pneurile mai devreme:

"A fost o cursă dificilă, nimeni nu știa la ce să se aștepte la start. Nu știam cum să ne apărăm, cum să depășim. A fost foarte dificil, dar am fost fericit să mă aflu în luptă. Prima parte a cursei a fost foarte interesantă, locul 3 e cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține azi.

Nu cred că am fi putut să ne luptăm cu Russell, nici dacă intram mai devreme la boxe. Am avut un ritm bun, dar nu cred că puteam câștiga", a declarat Leclerc.

Clasamentul final în Marele Premiu al Australiei

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  7. Oliver Bearman (Haas)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Carlos Sainz Jr (Williams)
  16. Sergio Perez (Cadillac)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)

Au abandonat: Nico Hulkenberg (Audi), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Valtteri Bottas (Audi) și Fernando Alonso (Aston Martin).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
ULTIMELE STIRI
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
România - Slovacia în EHF Euro Cup, pe VOYO și Pro Arena de la ora 19:00!
România - Slovacia în EHF Euro Cup, pe VOYO și Pro Arena de la ora 19:00!
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit

Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
Adi Mutu se amuză pe seama viitorului antrenor de la FCSB: „Îmi vine să râd!”
Adi Mutu se amuză pe seama viitorului antrenor de la FCSB: „Îmi vine să râd!”
Alte subiecte de interes
Start nebun în noul sezon din Formula 1! Strategia le-a jucat feste celor de la Ferrari
Start nebun în noul sezon din Formula 1! Strategia le-a jucat feste celor de la Ferrari
"Pariul meu pentru începutul Formulei 1 e George Russell!" David Cosma Cristofor, reacție pe larg + De ce spune: "Nimeni nu-și permite riscuri"
"Pariul meu pentru începutul Formulei 1 e George Russell!" David Cosma Cristofor, reacție pe larg + De ce spune: "Nimeni nu-și permite riscuri"
Totul despre noul sezon din Formula 1, care începe sâmbătă: piloți, salarii, număr record de Grand Prix-uri!
Totul despre noul sezon din Formula 1, care începe sâmbătă: piloți, salarii, număr record de Grand Prix-uri!
Lovitura secolului în Formula 1! Lewis Hamilton a semnat cu o nouă echipă
Lovitura secolului în Formula 1! Lewis Hamilton a semnat cu o nouă echipă
Dezastru pentru Verstappen! A fost scos din cursă în primul tur din Marele Premiu al Austriei
Dezastru pentru Verstappen! A fost scos din cursă în primul tur din Marele Premiu al Austriei
Welcome to Miami! Puștiul de 18 ani care pleacă astăzi din pole position în Marele Premiu de Formula 1
Welcome to Miami! Puștiul de 18 ani care pleacă astăzi din pole position în Marele Premiu de Formula 1
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

stirileprotv Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!