Piloții Mercedes jubilează după cursa din Australia: "Luptă incredibilă". Leclerc, reacție sinceră după ce strategia Ferrari l-a încurcat

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari), care s-a aflat în prima parte a cursei pe locul 1. Numai că strategia Ferrari l-a costat timp prețios, după ce piloții Mercedes au schimbat pneurile înaintea sa, pe durata unui Virtual Safety Car.

Ce spun piloții după Marele Premiu al Australiei

A fost prima cursă din nou eră a Formulei 1, iar George Russell este fericit că nu a lovit mașina:

"A fost o luptă incredibilă la început, mă uitam mereu la nivelul bateriei când mă luptam cu Charles. Mulțumesc întregii echipe, a trecut ceva timp de când am fost aici. Mă bucur că v-a plăcut lupta cu Ferrari. Mașinile subvirează destul de mult în șicane, dar e bine că am ajuns cu monopostul întreg la final", spune pilotul britanic.

Andrea Kimi Antonelli se gândește deja la următoarea cursă: "Weekendul nu a început bine, dar s-a terminat bine. Mă bucur că mi-am găsit ritmul și am terminat pe locul 2. În primele tururi a fost greu să mă adaptez, au fost multe depășiri. Acum trebuie să mă odihnesc și să mă gândesc la cursa din China", a spus italianul.

Charles Leclerc este de părere că Mercedes ar fi câștigat în Australia și dacă Ferrari schimba pneurile mai devreme:

"A fost o cursă dificilă, nimeni nu știa la ce să se aștepte la start. Nu știam cum să ne apărăm, cum să depășim. A fost foarte dificil, dar am fost fericit să mă aflu în luptă. Prima parte a cursei a fost foarte interesantă, locul 3 e cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține azi.

Nu cred că am fi putut să ne luptăm cu Russell, nici dacă intram mai devreme la boxe. Am avut un ritm bun, dar nu cred că puteam câștiga", a declarat Leclerc.