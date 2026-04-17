Lambiase se va alătura lui McLaren, în 2028

Gianpiero Lambiase (45 de ani), inginerul de cursă al lui Max Verstappen și inginer principal al echipei Red Bull Racing, a anunțat că se va despărți de echipa austriacă la finalul sezonului 2027 și că se va alătura lui McLaren Racing. Acesta va deveni directorul de curse al echipei din Surrey și va raporta direct directului general, Andrea Stella.

Lambiase este născut la Bedford din părinți italieni și l-a ajutat pe pilotul olandez să câștige patru titluri consecutive de campion mondial în F1 (2021, 2022, 2023, 2024). Acesta a mai lucrat pentru Jordan Grand Prix (ulterior Midland F1 Racing, Spyker F1 Team, Force India F1 Team), fiind performance enginner pentru Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta și Sergio Perez, și s-a alăturat echipei Red Bull în 2014, colaborând cu Daniil Kviat și Max Verstappen.

Cel mai probabil, rolul său va fi acoperit de Simon Rennie (45 de ani / Group Leader of Simulation Engineering), care l-a înlocuit deja de două ori în sezonul trecut, în Austria și Belgia, când Lambiase a lipsit din motive personale.

Red Bull a pierdut cei mai importanți oameni

În ultimii doi ani, Red Bull a pierdut personal de conducere important, precum Christian Horner (52 de ani / fost director general / în negocieri cu BWT Alpine), Adrian Newey (67 de ani / fost director tehnic, inginer aerodimanic și șef pentru aerodinamică / actualul director tehnic, team principal și coproprietar la Aston Martin), Craig Skinner (56 de ani / fost designer șef), Jonathan Wheatley (58 de ani / fostul director sportiv / actualul team principal la Audi), Helmut Marko (82 de ani / fost consultant motorsport și fost director Red Bull Junior Driver Programme / pensionat) și Will Courtenay (46 de ani / fostul director pentru strategie / director sportiv la McLaren Racing).

Considerați unii dintre cei mai buni profesioniști în activitate în Formula 1, aceștia au fost înlocuiți cu succes de către un nou leadership, cu Laurent Mekies (CEO / promovat de la Racing Bulls), Paul Monaghan (inginer șef) și Pierre Wache (director tehnic) în prim-plan, semn că la Red Bull este mai importantă strategia decât numele celor implicați.

