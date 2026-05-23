Surpriză! Cine pleacă din pole-position la Marele Premiu al Canadei

E al doilea său pole-position în acest sezon.

Britanicul George Russell, la volanul unui Mercedes, va porni sâmbătă din pole position în cursa sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de vineri de pe circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal, scrie news.ro.

Acest pretendent la titlul mondial l-a devansat pe coechipierul său italian Kimi Antonelli, care se află în prezent în fruntea clasamentului provizoriu al piloţilor după ce a câştigat trei Grand Prix-uri consecutive (China, Japonia şi Miami).

Russell a câştigat doar primul GP al sezonului, în Australia, şi se află la 20 de puncte în spatele tânărului italian, care are 100 de puncte. „Este, evident, o senzaţie extraordinară după un GP dificil la Miami, dar nu m-am îndoit niciodată de mine. Este un circuit fantastic”, a declarat britanicul în vârstă de 28 de ani, câştigător la Montreal în 2025.

În spatele celor două monoposturi Mercedes, cele două McLaren ale campionului mondial în exerciţiu, britanicul Lando Norris, şi ale australianului Oscar Piastri, vor porni din a doua linie. Iar monoposturile Ferrari ale septuplului campion mondial britanic Lewis Hamilton şi ale coechipierului său monegasc Charles Leclerc ocupă locurile 5 şi 6.

Ierarhia dintre cele „patru mari” echipe este respectată, întrucât cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen şi tânărul francez Isack Hadjar, ambii la Red Bull, vor porni sâmbătă din a patra linie pentru această cursă sprint de 23 de ture.

