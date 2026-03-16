Max Verstappen a abandonat în Marele Premiu al Chinei, iar la finalul cursei a avut un discurs foarte dur la adresa noilor reguli din "Marele Circ".

F1 riscă să-l piardă pe Verstappen după schimbarea regulilor: "Totul a devenit o glumă"

De patru ori campion mondial în Formula 1, Max Verstappen spune că sportul seamănă tot mai mult cu jocul video "Mario Kart". Olandezul dă vina pe modul în care se realizează acum depășirile:

"Mașina noastră pur și simplu nu are putere. La fel s-a întâmplat și în Australia. Desigur, toată lumea încearcă mereu să pregătească mașina în cel mai bun mod posibil, așa că nu știu exact ce ar mai trebui să discut.

Aici (n.r. în China), problema cea mai mare a fost cu siguranță mașina. Dacă cuiva îi place asta, atunci chiar nu știe ce înseamnă o cursă adevărată. Nu este deloc distractiv. E ca Mario Kart.

Uitați-vă la modul în care se concurează: dai boost ca să depășești, apoi rămâi fără baterie pe următoarea linie dreaptă, iar ei te depășesc din nou cu boost.

Pentru mine este pur și simplu o glumă. Aș spune același lucru și dacă aș câștiga curse, pentru că îmi pasă de calitatea competiției. Dar pentru mine totul a devenit o glumă. Sistemul este fundamental defect", a declarat Max Verstappen, citat de PlanetF1.

Ce s-a schimbat în noul sezon

Regulamentul din F1 s-a schimbat foarte mult în acest sezon. A dispărut sistemul DRS, folosit anterior pentru depășiri, iar în locul acestuia a fost introdus "Overtake Mode".

Acest nou sistem oferă piloților energie electrică suplimentară pentru a efectua o depășire. Condiția este ca diferența între piloți să fie mai mică de o secundă pe tur.

Bateriile monoposturilor joacă acum un rol crucial în lupta de pe circuit. Motorul electric produce acum aproape jumătate din puterea mașinii. Cu cât un pilot gestionează mai bine viața bateriei, cu atât poate depăși mai mulți adversari pe durata cursei.

Aceste schimbări fac parte din obiectivul F1 de a atinge zero emisii în următorii patru ani. În paralel se trece la folosirea de combustibili 100% sustenabili

Max Verstappen se gândește la retragere

Înainte de startul noului sezon din Formula 1, Max Verstappen a participat la podcastul Up to Speed. Acolo a vorbit despre plecarea sa din F1:

"Cu siguranță, mă văd aproape de final. Aș spune că noul regulament nu contribuie la prelungirea carierei mele în F1, dar nu contează, sunt mulțumit de parcursul meu, pot să-l las ușor în urmă, am alte proiecte", a declarat pilotul de la Red Bull Racing.

Max Verstappen mai are contract cu Red Bull Racing până în 2028, dar anumite clauze permit rezilierea acestuia. Unele clauze țin de performanțele echipei în campionatul de Formula 1.