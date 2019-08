VIITORUL - GENT 2-1 | "Am sperat ca vom inscrie, ca poate vom mai primi un penalty!" Jucatorii Viitorului, laudati dupa victoria de la Ovidiu

Viitorul a ratat califcarea in UEFA Europa League. Echipa lui Gica Hagi a pierdut cu 5-7 la general, iar victoria obtinuta in aceasta seara la Ovidiu nu a mai contat.

Dubla lui Iancu a venit din penalty-uri.

Dupa meci, George Ogararu a declarat ca Gent a fost o echipa valoroasa, insa Viitorul a aratat ca si-a dorit victoria. Acesta a confirmat si transferul lui Denis Dragus la Standard Liege.

"Victoria e victorie si te bucuri pentru ea. Suntem tristi ca nu ne-am calificat, dar am intalnit o echipa foarte puternica, foarte bine organizata, cu jucatori valorosi. Nu era asa usor de invins. Am sperat dupa 2-1 ca vom mai inscrie, poate ca vom mai primi un nou penalty. Nu s-a intamplat acest lucru. Jucatorii au jucat curajos, cu personalitate, cu incredere. Si-au dorit calificarea si s-a vazut asta si pe teren.

Nu vorbim despre cifrele de transfer ale lui Dragus in acest moment. Va confirm ca e 99% jucatorul lui Standard. Avem deja exemplul lui Razvan Marin si cred ca fotbalul belgian e foarte puternic, campionatul lor a crescut foarte mult si cred ca e peste cel al Olandei in momentul de fata. In Olanda e Ajax, dar in rest... Celelalte 4-5 echipe din Belgia sunt de nivelul campioanei, cumpara pe multe milioane, vand pe multe milioane si e normal sa aiba o putere mare", a spus George Ogararu dupa meci.