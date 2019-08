VIITORUL - GENT LIVE 18:00 | Hagi incearca REMONTADA de la 3-6! Echipele probabile

Viitorul - Gent e live pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Dupa 3-6 in deplasare cu Gent, Hagi incearca cea mai mare revenire pentru Viitorul in Europa League. Echipa din Constanta a fost la un pas de dezastru in meciul tur, cand a fost condusa cu 5-1 la pauza, insa oamenii lui Hagi au reusit sa mai salveze din situatie si sa marcheze de doua ori pana la final.

Cu toate astea, Viitorul trebuie sa bata cu 3-0 ca sa se califice mai departe in turul 3. Hagi crede in minuni si anunta ca nu a renuntat la speranta unei calificari miraculoase. Gent a mai invins-o pe Viitorul la scor in urma cu doi ani, iar la retur a fost 0-0.



Hagi: Trebuie sa dam cel putin 4 goluri!



"Incercam sa facem imposibilul. Trebuie sa marcam de patru ori ca sa ne calificam, asa cred. Am facut un joc bun in atac. Increderea vine de la cum a aratat atacul nostru in deplasare. Tranzitia noastra negativa trebuie sa fie mult mai buna, am luat goluri pe atacuri foarte rapide. In meciuri de genul asta, un gol sau doua pot fi aduse de public. Daca noi o sa aratam bine, putem sa marcam un gol cu ajutorul publicului.

Nu trebuie sa luam goluri, avem 1000 de situatii de joc, cel putin, intr-un meci. 200 sunt atacuri. Din 200, 4-5 trebuie sa intre, sa le facem sa intre. Sper sa le facem si la meciul asta. 150-200 de atacuri, cam asa sunt. 3-4 goluri trebuie sa producem. Asta speram. Meciul are 90 de minute, se pot intampla atatea... Ne trebuie incredere multa si noi o avem! La meciurile astea se alearga mult, trebuie sa fim pregatiti. E de munca! Ritmul face diferenta intre noi si fotbalul european. Viteza de joc in Europa e foarte ridicata. Am facut si noi meciuri bune, sper sa ne ridicam la nivelul meciului", a declarat Gica Hagi, la conferinta de presa.



Dragus, la Standard Liege!

Chiar inainte de meci, Viitorul a mai vandut un jucator. Denis Dragus s-a inteles cu Standard Liege si va fi transferat pe 2 milioane de euro plus un procent dintr-un transfer viitor. Hagi a decis sa-l lase sa plece pe atacantul in varsta de 20 de ani.

"Sunt discutii cu Standard, da, important este ca ne dorim acest transfer, iar Denis merita. Este un moment bun pentru a face acest pas."

"Belgia are un campionat bun, de nivelul 2, jucatorii romani au facut lucruri bune acolo si reprezinta o etapa catre nivelul 1", a spus Hagi la conferinta de presa.

VIITORUL - GENT. ECHIPELE PROBABILE



Viitorul: Cabuz, Boboz, Tiru, Ghita, De Nooijer, Achim, Artean, Houri, Matan, Iancu, Ganea

Gent: Kaminski, Lustig, Plastun, Rosted, Asare, Dejaegere, Owusu, David, Odjidja, Kubo, Iaremciuk