VIITORUL - GENT: DOVADA ca pleaca din Romania! Denis Dragus, OUT din lotul pentru meciul cu Gent

Denis Dragus pleaca la Standard Liege pentru 2 milioane de euro!

Gica Hagi a mai vandut un jucator in Belgia, dupa transferul lui Ianis Hagi la Genk. Denis Dragus va semna cu Standard Liege in zilele urmatoare dupa ce Hagi a batut palma cu belgienii pentru 2 milioane de euro si un procent dintr-un transfer viitor.



Denis Dragus, in afara lotului cu Gent!

Presa belgiana a anuntat inca de azi dimineata ca Dragus nu va mai juca in returul cu Gent dupa ce Viitorul a batut palma cu Standard Liege in privinta transferului. Atacantul in varsta de 20 de ani va pleca spre Belgia pentru a semna contractul.

Gica Popescu a fost cel care a negociat transferul pentru Viitorul.

"Denis Dragus, 99% e jucatorul lui Standard Liege. De maine! Cand va face vizita medicala, contractul intra in vigoare", a declarat Gica Popescu la TVR 1.

Echipa de start Viitorul vs Gent: Cabuz - Mladen, Tiru, Ghita, De Nooijer - Achim, Artean, Houri - Iancu, Ganea, Matan

Viitorul - Gent e LIVE TEXT AICI!