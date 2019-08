N-a putut sa cumpere Pandurii, asa ca si-a luat VIITORUL PANDURII! Fotbalul din Romania, din nou de premiera MONDIALA! Ce se intampla la Tg. Jiu

Omul de afaceri Nicolae Sarcina a tintit preluarea clubului Pandurii, dar s-a lovit de piedicile puse de actualul sef, Marin Condescu.

Asa ca Sarcina si-a facut propriul Pandurii. :) Echipa lui e fosta Energeticianul, care in sezonul trecut si-a disputat meciurile de pe teren propriu la Petrosani. Sarcina a decis sa retrogradeze Luceafarul Oradea, pe care tot el o controleaza, si sa o salveze pe Energeticianul. FRF a aprobat schimbarea denumurii Energeticianului in Viitorul Pandurii. Pentru moment, noul Pandurii va juca la Severin, insa planul patronului e sa aduca echipa la Tg. Jiu de indata ce lucrarile la noul stadion din oras vor fi incheiate.

Astfel, dupa situatiile de dubla identitate de la Steaua, Rapid, Dinamo, Craiova sau Timisoara, si Pandurii intra in era 'clubului avatar'.

In prima etapa, Viitorul Pandurii va intalni Sportul Snagov la Severin. Derby-ul Pandurii - Viitorul Pandurii se disputa in etapa a 4-a, in weekendul 24-25 august.