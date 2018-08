FCSB - HAJDUK, LIVE 21:30, in direct la ProTV | IMAGINILE MOMENTULUI: jandarmii, echipati ca de razboi in Centrul Vechi! Au supervizat petrecerea fanilor lui Hajduk

Scorul ii indreptateste si pe croati sa spere la o calificare in play-off-ul Europa League. Aproximativ 500 de fani ai lui Hajduk vor fi prezenti pe Arena Nationala in aceasta seara.

O parte dintre fanii croati veniti in Bucuresti s-au relaxat in Centrul Vechi inainte de partida care va incepe in aceasta seara, ora 21:30. Jandarmii, echipati pentru interventie, au supervizat petrecerea fanilor lui Hajduk.

Desi, la prima vedere, s-ar putea spune ca reactia Jandarmeriei de a se echipa ca pentru un conflict este una exagerata, fanii croati sunt recunoscuti pentru incidentele pe care le provoaca.