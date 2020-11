"A fost si este unul dintre cei mai mari stelisti!" Mesajul transmis de Mihai Stoica lui Tatarusanu dupa retragerea de la nationala

Ciprian Tatarusanu a fost portarul echipei lui Gigi Becali in perioada 2008 - 2014.

Dupa ce Tatarusanu a anuntat ca se retrage de la echipa nationala, managerul celor de la FCSB a postat un mesaj pentru a-l felicita pentru intreaga cariera.

Mihai Stoica si-a amintit de cateva dintre momentele speciale petrecute alaturi de goalkeeper-ul legitimat in prezent la AC Milan, cu care a avut o colaborare frumoasa.

"Am avut placerea de a lucra cu Ciprian Tatarusanu. Un profesionist cum rar mi-a fost dat sa intalnesc in (poate prea) indelungata mea cariera. Nu tin minte un antrenament dupa care sa fi plecat fara sa-si fi facut posturile (niciodata sub 30-40 minute suplimentare in fiecare zi).

Nu tin minte sa se fi erijat in lider, desi vocea lui grava era respectata de colegi si chiar de catre antrenori si conducere. Tin minte insa ca a fost un lider tacut, cu personalitate si o intruchipare a corectitudinii. A vorbit doar cand o doleanta a echipei trebuia sa ajunga netrunchiata in atentia patronului.

Aveam o mare problema cand era solicitat la interviuri. Pur si simplu nu dorea sa APARA. El voia sa APERE. Si a facut-o. De 43 ori doar in Europa cu noi.

Le transmit cu mana pe inima suporterilor ros-albastri ca 'Tataris' a fost si este unul dintre cei mai mari stelisti. Chiar daca nu a vrut sa se urce pe garduri si sa atraga atentia asupra acestui aspect. Ca altii. Chiar daca nu si-a clamat prin interviuri dragostea fata de gruparea noastra. Pentru ca a evitat sa vorbeasca cu presa, care de multe ori ne face impresia ca e aservita (cel putin o mare parte a ei). Pentru ca s-a impacat cu ideea ca va fi criticat, indiferent de evolutiile sale. Si pentru ca nu i-a pasat. [...]

Felicitari, 'Tataris'! Pentru intreaga ta cariera internationala si pentru iesirea discreta si eleganta (cum altfel?) din scena", a scris MM Stoica pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Tatarusanu, care a imbracat tricoul ros-albastru timp de 6 ani, are in palmares doua titluri, o Cupa si o Supercupa a Romaniei, cucerite alaturi de FCSB.