SHOW TOTAL! A intrat pe teren la 0-0 si a facut SPECTACOL in Europa League! Reusite de senzatie

Wolverhampton s-a impus cu 4-0 in ultimul meci al grupelor Europa League, cu Besiktas.

Englezii s-au calificat in primavara europeana de pe locul 2, cu 13 puncte obtinute, la un punct distanta de liderul grupei K, Sporting Braga. Wolves a disputat ultimul meci pe teren propriu, cu ultima clasata Besiktas.

Scorul a ramas 0-0 pana in minutul 57, cand Diogo Jota, proaspat intrat de pe banca de rezerve a deschis scorul, incepandu-si astfel recitalul. Jota a mai inscris de 2 ori, in 11 minute si a devenit primul jucator care marcheaza un hattrick din postura de rezerva, in Europa League. Ultimul jucator care a reusit asta a fost Steven Gerrard in meciul lui Liverpool cu Napoli, in noiembrie 2010.