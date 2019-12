Poate pica cu Ajax, Inter sau Manchester United! Peste ce adversari poate da CFR in saisprezecimile Europa League! Ce COLOSI ai Europei o asteapta pe campioana Romaniei

CFR Cluj se va afla in urna a 2-a la tragerea la sorti.

Tragerea la sorti va avea loc luni, 16 decembrie, ora 14:00.

Tragerea la sorti include cele 12 castigatoare ale grupelor, cele 12 echipe care au terminat pe locul secund si 8 echipe venite din Liga Campionilor.

Cluburile sunt impartite in doua urne. Cele 12 castigatoare ale grupelor Europa League si cele mai bune 4 echipe clasate pe locul 3 in Liga Campionilor vor fi intr-o urna, iar restul in cealalta.

Cum arata urnele si peste ce adversari poate de CFR:

Urna 1



Ajax (venita din UCL)

Benfica (venita din UCL)

Internazionale Milano (venita din UCL)

FC Salzburg (venita din UCL)

Celtic

Espanyol

Sevilla

Malmo

FC Basel

LASK Linz

Arsenal

Manchester United

Istanbul Basaksehir

FC Porto

Braga

Gent

Urna 2

Club Brugge (venita din UCL)

Bayer Leverkusen (venita din UCL)

Olympiacos (venită din UCL)

Sahtior Donetk (venită din UCL)

CFR Cluj

APOEL Nicosia

FC Copenhaga

Getafe

Sporting Lisabona

Eintracht Frankfurt

AZ Alkmaar

AS Roma