Să vină banii de la UEFA! Suma asigurată de FCSB după victoria cu Go Ahead Eagles

Să vină banii de la UEFA! Suma asigurată de FCSB după victoria cu Go Ahead Eagles Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, în Olanda.

TAGS:
FCSBGo Ahead EaglesUEFA
Din articol

FCSB încasează 450.000 de euro pentru victoria cu Go Ahead Eagles

Unicul gol al meciului a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după o pasă a lui Denis Alibec. Fostul jucător de la UTA a preluat la aproximativ 12 metri de poarta olandezilor, s-a întors și a marcat cu un șut excelent plasat.

FCSB avea deja asigurată suma de 4.310.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League. După 1-0 cu Go Ahead Eagles, campioana României a mai adăugat în conturi 450.000 de euro, suma oferită de UEFA pentru o victorie în acest moment al competiției.

Pe lângă sumele acontate de FCSB din calificări și bonusuri pentru victorii/remize, se vor mai adăuga banii din bilete și market pool.

Gigi Becali a anunțat înaintea meciului cu Go Ahead Eagles că formația roș-albastră a încasat deja aproximativ 1,5 milioane de euro numai din vânzarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din faza principală Europa League.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

VIDEO Foc de artificii la Deventer, în timpul meciului Go Ahead Eagles - FCSB

Clasamentul din Europa League

ULTIMELE STIRI
Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: &bdquo;Trei puncte!&rdquo;
Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: „Trei puncte!”
Jucătorul blocat de T&acirc;rnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB: De ce n-am marcat?
Jucătorul blocat de Târnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu FCSB: "De ce n-am marcat?"
Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzg&acirc;ndit imediat: La el a fost bulevard!
Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzgândit imediat: "La el a fost bulevard!"
Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a &icirc;nvins-o pe Go Ahead Eagles &icirc;n Olanda
Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Olanda
Olandezii &icirc;și mușcă pumnii după Go Ahead Eagles - FCSB: Momentele decisive au fost &icirc;n defavoarea lor
Olandezii "își mușcă pumnii" după Go Ahead Eagles - FCSB: "Momentele decisive au fost în defavoarea lor"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: &bdquo;Trei puncte!&rdquo;

Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: „Trei puncte!”

Jucătorul blocat de T&acirc;rnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB: De ce n-am marcat?

Jucătorul blocat de Târnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu FCSB: "De ce n-am marcat?"

Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzg&acirc;ndit imediat: La el a fost bulevard!

Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzgândit imediat: "La el a fost bulevard!"

Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a &icirc;nvins-o pe Go Ahead Eagles &icirc;n Olanda

Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Olanda

Olandezii &icirc;și mușcă pumnii după Go Ahead Eagles - FCSB: Momentele decisive au fost &icirc;n defavoarea lor

Olandezii "își mușcă pumnii" după Go Ahead Eagles - FCSB: "Momentele decisive au fost în defavoarea lor"

Ilie Dumitrescu nu a stat pe g&acirc;nduri după Go Ahead Eagles - FCSB: El a fost omul meciului

Ilie Dumitrescu nu a stat pe gânduri după Go Ahead Eagles - FCSB: "El a fost omul meciului"



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzg&acirc;ndit imediat: La el a fost bulevard!
Gigi Becali a spus omul meciului Go Ahead Eagles - FCSB, dar s-a răzgândit imediat: "La el a fost bulevard!"
Jucătorul blocat de T&acirc;rnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB: De ce n-am marcat?
Jucătorul blocat de Târnovanu și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu FCSB: "De ce n-am marcat?"
Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: &bdquo;Trei puncte!&rdquo;
Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: „Trei puncte!”
Olandezii &icirc;și mușcă pumnii după Go Ahead Eagles - FCSB: Momentele decisive au fost &icirc;n defavoarea lor
Olandezii "își mușcă pumnii" după Go Ahead Eagles - FCSB: "Momentele decisive au fost în defavoarea lor"
Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a &icirc;nvins-o pe Go Ahead Eagles &icirc;n Olanda
Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Olanda
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi c&acirc;nd a mai arbitrat o echipă din Rom&acirc;nia!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg &icirc;n Olanda
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda
UEFA a anunțat decizia &icirc;n legătură cu echipa rămasă cu doar doi jucători &icirc;n lot &icirc;naintea meciului din Conference League
UEFA a anunțat decizia în legătură cu echipa rămasă cu doar doi jucători în lot înaintea meciului din Conference League
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări ofensatoare și discriminatorii
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări "ofensatoare și discriminatorii"
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!