RUDAR - FCSB | Man, alaturi de Malcom, Savic sau Kluivert pe lista celor mai promitatori pusti din LUME! 

Adus in urma cu doua sezoane de la UTA, Dennis Man s-a impus in sezonul trecut ca om de baza in echipa lui Dica, iar acum conducatorii au asteptari mari de la el. Man are clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, iar Becali vrea sa-l vanda la un club important din Europa. Si UEFA il monitorizeaza pe Man. Atacantul ros-albastru a fost trecut pe lista celor mai promitatori tineri jucatori din lume in acest sezon, alaturi de brazilianul Malcom (Barcelona), Milinkovic-Savic (Lazio) sau Justin Kluivert (AS Roma).



"Luat in probe la Manchester City pe vremea cand era junior, Dennis Man a venit la FCSB de la UTA in 2016, aratand ca este un tanar de perspectiva si datorita performantelor de la nationala U21", scrie site-ul uefa.com.

