DEZVALUIRI din cariera lui Gnohere: "Am fost unul din cei mai buni ai generatiei mele, pe langa jucatori ca Matuidi." Bizonul o avertieaza pe Rennes

Gnohere a dezvaluit intr-un interviu acordat jurnalistilor francezi care este cel mai mare regret al sau.

Atacantul celor de la FCSB a stat de vorba cu jurnalistii de la 20minutes.fr si a vorbit despre campionatul din Romania, dar si despre partida pe care Rennes o va juca la Cluj:

"Este un club foarte ambitios, cu jucatori si cu un antrenor cu multa experienta. Nu este o echipa care sa-si domine adversarul, dar este un adversar greu de controlat. Va fi dificil ca Rennes sa castige, dar nu este imposibil daca vedem primul meci, cand Rennes a dominat chiar daca juca in 9 oameni", a spus francezul.

Gnohere: "Am fost unul dintre cei mai buni jucatori ai generatiei mele"

"Privind in urma, imi spun ca am facut unele greseli ale tineretii pe care nu ar fi trebuit sa le fac. Am fost unul dintre cei mai buni jucatori ai generatiei mele, 1988. Nu am stiut insa sa fac eforturi pentru a continua la acest nivel. Am fost in jurul unor jucatori ca Blaise Matuidi, la tineret. Sunt foarte fericit pentru ei, nu sunt deloc gelos", a mai spus atacantul.

Gnohere este bucuros ca are sansa de a evolua in Romania: "Nu este cel mai faimos campionat, dar este un campionat atractiv pentru cei care nu au sansa sa evolueze in Franta. Am sansa de a marca gol dupa gol."

Fratele mai mic al lui Harlem Gnohere este fundas la Rennes

Joris Gnanon (22 ani) este om de baza in echipa francezilor si este evaluat la 6 milioane de euro conform transfermarkt. Gnohere spune ca se uita la fiecare meci al fratelui sau:

"Ii urmaresc toate meciurile, sunt primul sau fan pentru ca munceste din greu. A avut un sezon greu anul trecut la Sevilla, dar cred ca a invatat o lectie si s-a maturizat. Nu m-am amestecat in cariera lui, l-am lasat sa ia singur deciziile"

