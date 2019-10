VIITORUL - CFR CLUJ LIVE 20:30 | Viitorul vrea sa rapuna liderul Ligii 1 ! Gica Hagi si Dan Petrescu revin pe banca! Echipele probabile

Comentam si urmarim impreuna Viitorul-CFR Cluj de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Viitorul vine dupa o infrangere in Banie cu Craiova si se afla pe locul 3 in clasamentul Ligii 1 cu 21 de puncte acumulate. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi poate urca pe primul loc in cazul unei victorii in aceasta seara. Viitorul este neinvinsa pe teren propriu in acest tur de campioant si spera sa ramana la fel si dupa aceasta partida.

De partea cealalta, CFR Cluj este liderul Ligii 1 inainte de aceasta partida cu 24 de puncte dupa 11 etape. Echipa antrenata de Dan Petrescu vine dupa o victorie in Gruia in fata celor de la Gaz Metan Medias, iar in cazul unei victorii in aceasta seara se poate distanta la 4 puncte de Craiova, care se afla pe locul 2 si la 6 puncte de Viitorul, ocupanta locului 3.

Ultimul meci disputat intre cele doua echipe pe terenul celor de la Viitorul s-a incheiat cu victoria celor clujenilor, scor 1-0, in etapa a 2-a din play-off-ul sezonului trecut.

Gheorghe Hagi: "Viitorul are acelasi antrenor de patru ani!"



Gheorghe Hagi a declarat ca este fericit va reveni pe banca.

"Ma bucura cand sunt pe banca, imi place sa fiu acolo. Viitorul e singurul club din Romania care de patru ani si ceva are acelasi antrenor. Nu vreau sa mai discut de arbitri. Revin pe banca si atat", a declarat Hagi la conferinta de presa.

Dan Petrescu: "Nu o sa bag niciun jucator sub 21 de ani!"



Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, este indignat de decizia comisiei de disciplina si ameninta ca nu va mai baga in teren niciun jucator sub 21 de ani.

"Adversarul recunoaste ca a gresit si ca merita sa piarda. Le-am zis conducatorilor meu sa tina 6000 de euro la fiecare meci pentru amenzi, ca o sa fac ce vreau eu. Nu o sa bag niciun jucator sub 21 de ani, o sa bag numai straini, ca platim 6000 de euro. Asta e. S-a creat un precedent foarte urat cu aceasta decizie. Asta nu inseamna ca noi vrem sa ne calificam neaparat asa, dar si cand adversarul recunoaste ca a gresit, normal trebuia sa se ia doar o decizie si aceea era sa castigam meciul", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Viitorul: Cabuz-Boboc, Mladen, Tiru, De Nooijer-Achim, Artean, Matei-Houri, Rivaldinho, Iancu

CFR Cluj: Arlauskis-Peteleu, Vinicius, Boli, Camora-Itu, Bordeianu, Culio-Deac, Traore, Costache