Ludogorets schimba romani cu romani! Campioana Bulgariei vrea doi jucatori de la CFR Cluj in locul lui Moti si Grigore! Ce afacere pregateste

Ludogorets, campioana Bulgariei, vrea doi jucatori de la CFR Cluj, cea a Romaniei.

Ludogorets Razgrad, campioana Bulgariei, vrea doi jucatori de la CFR Cluj. Pe doi fotbalisti defenisivi au pus ochii bulgarii, care vor sa isi asigure viitorul. Oficialii clubului de la sud de Dunare sunt constienti ca Moti si Grigore, care au 34, respectiv 33 de ani, au intrat pe ultima turnanta a carierei de jucatori profesionisti. In aceste conditii, ei pregatesc inlocuirea celor doi.

Ludogorets ii vrea pe Burca si Bordeianu de la CFR

Publicatia Fanatik scrie ca sefii gruparii bulgare sunt interesati de Andrei Burca si Mihai Bordeianu, jucatori legitimati la CFR Cluj. Ambii au ajuns la CFR de la FC Botosani.

Atat Burca, cat si Bordeianu sunt, insa, jucatori de baza la CFR Cluj, iar campioana Romaniei nu intentioneaza sa se desparta de ei fara niste sume semnificative pentru bugetul clubului.

Cate 200.000 euro a platit CFR Cluj pentru fiecare dintre cei doi jucatori.

Valeriu Iftime: "Transferul lui Burca la CFR e cel mai prost pe care l-am facut vreodata"

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, spune ca plecarea lui Burca la CFR reprezinta cel mai prost transfer facut de el. Suma a fost prea mica.

"E cel mai prost transfer facut vreodata. Imi e si rusine sa spun suma. E sub 200.000 euro! Nu avem nici procente dintr-un viitor transfer. Jucatorul s-a inteles cu CFR si a venit si mi-a zis ca trebuie sa-i dau drumul, sa nu-i stric viitorul", spunea Iftime in vara acestui an.