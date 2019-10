FCSB a prins ARIPI si vrea TITLUL! "CFR-ul va avea o cadere" Cine sunt principalele contracandidate ale FCSB-ului: CFR Cluj nu face parte din ele

FCSB s-a apropiat la un singur punct de play-off si ros-albastrii se gandesc deja la titlu.

Helmut Duckadam este de parere ca CFR Cluj nu va mai reprezenta un pericol in lupta pentru titlul din Liga 1 in acest sezon. Argumentul pe care il scoate in fata oficialul FCSB-ului este oboseala din cauza numarului de meciuri ridicate ale clujenilor. Duckadam a spus ca Viitorul si Craiova vor fi principalele contracandidate in lupta la titlu:

"La ora actuala, mi-e mai frica de Viitorul si de Craiova, decat de CFR Cluj, pentru titlu. Pentru ca CFR-ul va avea o cadere. De ce spun asta? Pentru ca CFR are foarte multe meciuri si s-a vazut si cu Viitorul ca incepe sa se simta acea oboseala, nu doar fizica, ci si psihica.

S-au adunat foarte multe meciuri, deplasari. Incet-incet pare o echipa care nu mai poate", a spus Duckadam pentru digi.

Fostul mare portar a vorbit si despre media ridicata de varsta pe care o are CFR Cluj:

"Sa nu uitam ca au jucatori de o anumita varsta. Multa experienta, dar o anumita varsta. Si oboseala nu vine doar din jocuri, ci si din deplasari. Vine acum pauza, dar apoi iar incep.

Asa ca, din ce am vazut eu, CFR, anul acesta, nu va mai fi principala contracandidata a noastra la titlu. Chiar daca a castigat meciurile, exceptand Viitorul", a mai zis Duckadam.

CFR Cluj este liderul Ligii 1 cu 24 de puncte, la egalitate cu Viitorul Constanta. Clujenii au doar doua infrangeri in acest sezon, cu Astra si cu Viitorul.

FCSB este pe locul 10 cu 15 puncte si se afla la doar un punct distanta de ultimul loc al play-off-ului, ocupat de Botosani.