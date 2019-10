Nu-i de joaca cu nea Piti! Victor Piturca a scos doi jucatori din lotul Craiovei inaintea derby-ului cu CFR Cluj! Ce debut pregateste impotriva lui Petrescu

Victor Piturca a scos doi jucatori din lotul Craiovei. Acestia au fost trimisi la echipa secunda, care evolueaza in liga a treia.

Universitatea Craiova se pregateste pentru duelul de foc cu CFR-ul lui Dan Petrescu. Meciul este programat sambata seara, de la 20:30, in Gruia. Inaintea partidei, Victor Piturca a decis sa trimita doi fotbalisti la echipa secunda.

Roman si Briceag, la echipa a doua

Potrivit publicatiei Fanatik, Piturca a decis sa renunte la serviciile lui Marius Briceag (27 ani) si Mihai Roman (27 ani). Cei doi l-au nemultumit pe antrenor, iar acesta i-a trimis sa se antreneze cu echipa secunda. Roman a bifat 2 aparitii in acest sezon si niciun gol, in timp ce Briceag nu a jucat nici macar un minut oficial in actuala stagiune a Ligii 1.

Briceag si Roman au fost trimisi sa joace in CSU Craiova 2 - AS Fotbal Club Pucioasa.

Daca Briceag imbraca tricoul Craiovei de 5 ani, Mihai Roman a fost achizitionat de la NEC Nijmegen. 125.000 euro au platit oltenii in schimbul atacantului, imprumutandu-l ulterior la Poli Timisoara si FC Botosani. Roman are 36 de meciuri si 4 goluri in tricoul Craiovei.

Debuteaza Goran Zakaric

La Craiova are sanse mari sa debuteze atacantul bosniac Goran Zakaric, adus din postura de jucator liber de contract, dupa ce a evoluat in sezonul trecut la Partizan Belgrad. Zakaric este international bosniac.