După ce FCSB și Universitatea Craiova au pierdut ambele cu 0-2, în Europa League s-a disputat și un duel direct între doi reprezentanți ai României: Ionuț Radu și Răzvan Lucescu.



„Remontada” în duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu



Pe „Balaidos”, Celta Vigo a întors spectaculos confruntarea cu PAOK Salonic, după ce grecii au condus la pauză. Oaspeții au deschis scorul prin Giakoumakis (’38), dar galicienii au replicat chiar înainte de pauză, prin veteranul Iago Aspas (’45+2).



Repriza secundă a adus spectacol total pentru fanii spanioli: Borja Iglesias (’53) și Swedberg (’71) au punctat decisiv, iar echipa lui Ionuț Radu a bifat prima victorie din grupe.



Portarul român a primit nota 6.5 de la Flashscore și 6.4 din partea SofaScore, prestațiasa fiind una solidă, cu câteva intervenții sigure, dar și momente în care defensiva spaniolă a fost pusă sub presiune.

