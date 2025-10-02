GALERIE FOTO Surpriză în Europa League! Go Ahead Eagles a dat lovitura la o săptămână după eșecul cu FCSB

Surpriză &icirc;n Europa League! Go Ahead Eagles a dat lovitura la o săptăm&acirc;nă după eșecul cu FCSB Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rezultate surprinzătoare în primele două runde din faza principală Europa League, acolo unde este implicată și FCSB.

TAGS:
Go Ahead EaglesFCSBYoung BoysPanathinaikos
Din articol

În prima rundă a fazei principale, FCSB s-a impus la Deventer contra lui Go Ahead Eagles, scor 1-0, în timp ce Panathinaikos a spulberat Young Boys în deplasare, 4-1

Go Ahead Eagles, echipa învinsă de FCSB, a răpus în deplasare Panathinaikos, liderul grupei după prima rundă

O săptămână mai târziu, atât Young Boys, cât și Go Ahead Eagles au reușit să se impună. Elvețienii au învins FCSB, pe Arena Națională, scor 2-0, în timp ce formația olandeză a câștigat chiar pe terenul lui Panathinaikos, liderul grupei după prima rundă, 2-1.

Panathinaikos a condus din minutul 55, după golul lui Swiderski, însă Go Ahead Eagles a avut un ultim sfert de oră excelent. Atacantul Milan Smit (22 de ani) a reușit o dublă (75', 82'), iar gruparea din Eredivisie a obținut primele sale puncte în Europa League.

"Go Ahead Eagles s-a dovedit deosebit de eficientă în această seară, o situație complet diferită față de ceea ce s-a întâmplat contra lui FCSB. Săptămâna trecută, românii abia dacă au avut câteva ocazii, dar au plecat acasă cu 3 puncte. De această dată, Go Ahead a fost mai eficientă", a scris publicația olandeză Voetbal International.

Deși Milan Smit a reușit o dublă, lupta pentru titlul de omul meciului a dat-o cu Jari De Busser. Goalkeeper-ul lui Go Ahead Eagles a avut nu mai puțin de 8 parade în duelul cu Panathinaikos.

Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1-2, în Europa League

Foto: Getty Images

  • Panathinaikos go ahead eagles 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Clasamentul din Europa League

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă
ULTIMELE STIRI
Rakow - Universitatea Craiova 2-0, ACUM pe Sport.ro! Polonezii dublează avantajul
Rakow - Universitatea Craiova 2-0, ACUM pe Sport.ro! Polonezii dublează avantajul
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: Ești schimbat!
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: "Ești schimbat!"
Un jucător de la FCSB e OUT după meciul cu Young Boys!
Un jucător de la FCSB e OUT după meciul cu Young Boys!
Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: Și-a bătut joc de el! Poate că joacă &icirc;n acea poziție la ordinul lui Becali
Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: "Și-a bătut joc de el! Poate că joacă în acea poziție la ordinul lui Becali"
Ange Postecoglou a căzut din lac &icirc;n puț! Fostul antrenor al lui Drăgușin n-are victorie după primele cinci meciuri la noua echipă și un golaveraj horror
Ange Postecoglou a căzut din lac în puț! Fostul antrenor al lui Drăgușin n-are victorie după primele cinci meciuri la noua echipă și un golaveraj horror
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: &rdquo;Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui&rdquo;

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: ”Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui”

Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute &icirc;n Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor

FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: &rdquo;Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!&rdquo;

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”

OUT de la FCSB! Gigi Becali: Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot

OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: Ești schimbat!
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: "Ești schimbat!"
Un jucător de la FCSB e OUT după meciul cu Young Boys!
Un jucător de la FCSB e OUT după meciul cu Young Boys!
Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: Și-a bătut joc de el! Poate că joacă &icirc;n acea poziție la ordinul lui Becali
Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: "Și-a bătut joc de el! Poate că joacă în acea poziție la ordinul lui Becali"
Rakow - Universitatea Craiova 2-0, ACUM pe Sport.ro! Polonezii dublează avantajul
Rakow - Universitatea Craiova 2-0, ACUM pe Sport.ro! Polonezii dublează avantajul
Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Alte subiecte de interes
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi c&acirc;nd a mai arbitrat o echipă din Rom&acirc;nia!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg &icirc;n Olanda
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Au trecut de CFR, i-au eliminat și pe maghiarii de la Ferencvaros. Young Boys, &icirc;n grupele Ligii Campionilor
Au trecut de CFR, i-au eliminat și pe maghiarii de la Ferencvaros. Young Boys, în grupele Ligii Campionilor
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după eliminarea CFR-ului! Unde crede că s-a jucat meciul
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după eliminarea CFR-ului! Unde crede că s-a jucat meciul
CITESTE SI
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă

stirileprotv Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!