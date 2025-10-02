În prima rundă a fazei principale, FCSB s-a impus la Deventer contra lui Go Ahead Eagles, scor 1-0, în timp ce Panathinaikos a spulberat Young Boys în deplasare, 4-1.



Go Ahead Eagles, echipa învinsă de FCSB, a răpus în deplasare Panathinaikos, liderul grupei după prima rundă

O săptămână mai târziu, atât Young Boys, cât și Go Ahead Eagles au reușit să se impună. Elvețienii au învins FCSB, pe Arena Națională, scor 2-0, în timp ce formația olandeză a câștigat chiar pe terenul lui Panathinaikos, liderul grupei după prima rundă, 2-1.



Panathinaikos a condus din minutul 55, după golul lui Swiderski, însă Go Ahead Eagles a avut un ultim sfert de oră excelent. Atacantul Milan Smit (22 de ani) a reușit o dublă (75', 82'), iar gruparea din Eredivisie a obținut primele sale puncte în Europa League.



"Go Ahead Eagles s-a dovedit deosebit de eficientă în această seară, o situație complet diferită față de ceea ce s-a întâmplat contra lui FCSB. Săptămâna trecută, românii abia dacă au avut câteva ocazii, dar au plecat acasă cu 3 puncte. De această dată, Go Ahead a fost mai eficientă", a scris publicația olandeză Voetbal International.



Deși Milan Smit a reușit o dublă, lupta pentru titlul de omul meciului a dat-o cu Jari De Busser. Goalkeeper-ul lui Go Ahead Eagles a avut nu mai puțin de 8 parade în duelul cu Panathinaikos.

